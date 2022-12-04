FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Araç sahiplerine kritik uyarı! "Bin liradan kaçıp 25 bin liradan olmayın"

Araç sahiplerine kritik uyarı! "Bin liradan kaçıp 25 bin liradan olmayın"

04.12.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken, oto tamir ustalarından otomobil sahiplerine ciddiye alınması gereken bir uyarı geldi. Özelikle antifriz ve akü bakımına vurgu yapan ustalar, sürücülere kışlık bakımdan kaçınmamalarını konusunda uyarıda bulundu. Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini belirten ustalar, bin liralık kışlık bakımdan kaçan sürücülerin ileride 25 bin lira masrafla karşı karşıya kalabileceklerini dile getirdiler.

Araç sahiplerine kritik uyarı! "Bin liradan kaçıp 25 bin liradan olmayın"

Otomobiller için kışlık bakım büyük önem taşıyor. Özellikle soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte güvenli yolculuklar için otomobil kışlık bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Elazığ'da ise aralık ayı ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken, oto tamir ustaları araç sahiplerini kışlık bakım konusunda uyardı Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini belirten ustalar, özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu ifade etti.

"BİN LİRADAN KAÇIP 25 BİN LİRADAN OLMAYIN"

Ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini aktaran ustalar, toplamda bin liralık kışlık bakımdan kaçan sürücülerin ilerde 25 bin liralık masrafla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

AW773926_03

"MOTORA 20 BİN LİRA GİBİ BÜYÜK MASRAFLAR ÇIKARTABİLİYOR"

Aralık ayı itibarıyla yoğunluk olduğunu aktaran otomotiv mühendisi Buğra Aygündüz, “Kışlık bakımlar çok önemlidir. Özelikle antifriz ve akü bakımı çok önemlidir. Akü, kış aylarına geldiği zaman kendini boşaltıyor. Antifriz derecesi düşük olduğu zaman araç çalışmayabilir. Motor sıcaklığı yüksek olabilir ve kitlenme meydana gelebilir. Biz servisimizde ücretsiz kontrolleri sağlıyoruz. Antifriz, lastik diş derinliği, motor yağını kontrol ederiz. Fren ve hidrolik yağına kadar kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Şu anda kışlık bakımlar bin ile bin 500 lira arasında değişiyor. Aracın markasına ve modeline göre değişiklik gösteriyor. Bir antifriz 150 lira civarındadır. Antifriz gibi basit bir şeyin gözden kaçırılması bile motora 20 bin lira gibi büyük masraflar çıkartabiliyor. Şu an servisimizde bayağı bir yoğunluk mevcut” dedi.

AW773926_05

Araç sahipleri dikkat! "Zamanı geldi" Araç sahipleri dikkat! "Zamanı geldi"

"BİN LİRALIK BAKIM YAPTIRMIYOR, 20-25 BİN LİRA MASRAF İLE KARŞILAŞIYOR"

Oto tamir ustası Yunus Karabulut ise, “Aracın antifrizini kontrol ediyoruz. Fren hidroliği, motor yağını ve balatalarını kontrol ediyoruz. Kışlık bakım önemlidir. Aracın antifrizini değiştirmediğin zaman belli bir derecede motor blokları donma yapar. Antifriz donma yapar. Bin liralık bakım yaptırmıyorlar ve aradan zaman geçiyor. Ardından müşterimiz geliyor, 20-25 bin lira masraf ile karşılaşıyor. Motorla ilgili sıkıntı yaşıyor” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekspertiz raporuna güvendi 100 bin TL'den oldu!Ekspertiz raporuna güvendi 100 bin TL'den oldu!
Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza!Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza!
Memur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detayMemur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detay
Anahtar Kelimeler:
Otomobil kış antifiriz

En Çok Okunan Haberler

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

EYT'nin yasalaşması 2023'e kalıyor! EYT'liler için hak kaybı olacak mı?

EYT'nin yasalaşması 2023'e kalıyor! EYT'liler için hak kaybı olacak mı?

Asgari ücrette 2 rakam masada! Kulislere sızdı: 9 bin 350 TL...

Asgari ücrette 2 rakam masada! Kulislere sızdı: 9 bin 350 TL...

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oluyor! 10 bin lirayı geçiyor...

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oluyor! 10 bin lirayı geçiyor...

Darphane 104 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek!

Darphane 104 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.