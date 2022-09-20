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Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Büyük artış: 9 bin lirayı geçti

20.09.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövizdeki hareketlilik ve enflasyonda yaşanan artış, birçok alanda olduğu gibi sigorta sektörünü de vurdu. Yılın ilk 6 ayında ödenen tazminatlar, geçen yılın aydı dönemine göre hem trafik sigortasında hem de kaskoda yüzde ortalama yüzde 100 oranında artış gösterdi. Öte yandan dosya başına yapılan ödemeler de ortalama yüzde 50'lik artış gösterdi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Büyük artış: 9 bin lirayı geçti

Ekonomik gelişmeler, yüksek enflasyon döviz kaynaklı maliyet artışları, sigorta sektörünü de etkiledi. Sigorta pazarında en çok etkilenen branşların başında ise oto sigortaları yer aldı. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri” kapsamında açıkladığı veriler de bunu dikkat çekici şekilde ortaya koydu. Açıklanan rapora göre yılın ilk altı ayında yapılan ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre bir hayli artış gösterdi.

TRAFİK SİGORTASI TAZMİNATINDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla “ödenen tazminat” yüzde 95.6 artışla 10.1 milyar lira, “ödenen dosya sayısı” yüzde 30.4 artışla 1 milyon 98 bin 94 adet oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere, göre dosya başına ortalama ödeme yüzde 50 artışla 6 bin 158 liradan 9 bin 236 liraya yükseldi. Taşıt türü açısından ise en çok ödeme yüzde 97.6 artışla 5.5 milyar liraya ulaşan “otomobil” için yapıldı. Burada dosya sayısı yüzde 31.1 artışla 627 bin 963 adet, ortalama ödeme yüzde 50.7 artışla 8 bin 781 lira oldu. Yine “taksi” için ödeme yüzde 137.2 artışla 216.6 milyon lira, dosya sayısı yüzde 44 artışla 23 bin 798 adet ve ortalama ödeme yüzde 64.7 artışla 9 bin 100 liraya çıktı. Ayrıca “kamyonet” için ödeme yüzde 93.2 artışla 2.3 milyar lira, dosya sayısı yüzde 30.4 artışla 232 bin 24 adet ve ortalama ödeme yüzde 48.1 artışla 9 bin 833 lira oldu.

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KASKODAKİ ARTIK YÜZDE 78'İ GEÇTİ

Yine yılın ilk altı ayında “ödenen tazminat” yüzde 116.9 artışla 8 milyar lira, “ödenen dosya sayısı” yüzde 21.5 artışla 846 bin 852 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme ise yüzde 78.6 artışla 5 bin 318 liradan 9 bin 496 liraya yükseldi. Taşıt türü açısından ise en çok ödeme yüzde 118.1 artışla 5.6 milyar liraya ulaşan “otomobil” için yapıldı. Burada dosya sayısı yüzde 25 artışla 609 bin 70 adet, ortalama ödeme yüzde 74.5 artışla 9 bin 151 lira oldu. Yine “taksi” için ödeme yüzde 182 artışla 22.9 milyon lira, dosya sayısı yüzde 44.8 artışla 3 bin 329 adet ve ortalama ödeme yüzde 94.8 artışla 6 bin 883 liraya çıktı. Ayrıca “kamyonet” için ödeme yüzde 108.5 artışla 957.1 milyon lira, dosya sayısı yüzde 17.4 artışla 140 bin 364 adet ve ortalama ödeme yüzde 77.5 artışla 6 bin 819 lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kasko trafik sigortası
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