Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilecek ve ödeyebilecekler.

Ayrıca, Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların kredi kartları ile anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.) PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecekler.

