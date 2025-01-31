FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Araçlara takılması zorunlu hale getirildi! Gazeteci hem fiyata hem de ürünün kalitesizliğine isyan etti: "Öyle kalitesiz ki..."

Araçlara takılması zorunlu hale getirildi! Gazeteci hem fiyata hem de ürünün kalitesizliğine isyan etti: "Öyle kalitesiz ki..."

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.01.2025 23:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, UTTS kapsamındaki uygulama esaslarında bazı değişiklikler yapmış, sistem kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti. TTB için bugün son gündü. Dünya Gazetesi ve Türkiye Gazetesi köşe yazarı Ömer Ekinci hem cihazın fiyatına hem de kalitesizliğine sosyal medyadan isyan etti.

Araçlara takılması zorunlu hale getirildi! Gazeteci hem fiyata hem de ürünün kalitesizliğine isyan etti: "Öyle kalitesiz ki..."

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla UTTS sistemi kurulmuştu.

Bu kapsamda 2023'te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB takılması zorunlu hale getirildi. TTB için bugün son gündü. Sosyal medyada gazeteci Ömer Ekinci hem cihazın fiyatına hem de kalitesizliğine isyan etti.

sfdsfsdf

Ekinci, şu ifadeleri kullandı;

"Araçlara takılması zorunlu hale getirildi! Gazeteci hem fiyata hem de ürünün kalitesizliğine isyan etti: "Öyle kalitesiz ki..."

"Karşınızda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulan #UTTS

İçinde sadece bir RFID çipi var. Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim. 5000 adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TL

Dışındaki plastik kapağı öyle kalitesiz yapmışlar ki, herhangi bir meslek lisesine gidin oradaki bir öğrenci projesine böyle bir kapak yapsa o dersi geçemez.

Ben bu fotoğrafa bakınca vatandaşa çok büyük bir saygısızlık görüyorum.

Şöyle bağırıyor bu fotoğraf: "Biz bir karar alacağız, maliyetinin 540 katına size satacağız, kaliteli yapmak için hiçbir çabamız olmayacak, siz de mantıklı ya da mantıksız diye sorgulamadan tıpış tıpış gidip taktıracaksınız."

UTTS KİMLERE ZORUNLU?

Aşağıdaki taşıt gruplarının sahibi mükelleflerin taşıtlarını, yine aşağıda belirtilen tarihlere kadar UTTS'ye kaydettirme zorunluluğu bulunmaktadır:

  • Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar (en geç 31/12/2024 tarihine kadar),

  • Trafiğe ilk defa kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar (1/07/2025 tarihinden itibaren kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde),

  • Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar (30/06/2025 tarihine kadar)

    Hissenet
Anahtar Kelimeler:
GİB Gelir İdaresi Başkanlığı ttb Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Naci Görür'den bir il için uyarı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"

Naci Görür'den bir il için uyarı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"

'Suikast' iddiası sonrası Tuncay Özkan'dan çok tartışılacak sözler!

'Suikast' iddiası sonrası Tuncay Özkan'dan çok tartışılacak sözler!

Elektrik faturalarında hayalet tüketime dikkat! Yüksek maliyetin önüne geçmek mümkün: İşte detaylar...

Elektrik faturalarında hayalet tüketime dikkat! Yüksek maliyetin önüne geçmek mümkün: İşte detaylar...

Taksilerde yeni dönem: 1 Mart'ta başlıyor

Taksilerde yeni dönem: 1 Mart'ta başlıyor

Fitch'ten açıklama geldi: 'Riskler devam ediyor'

Fitch'ten açıklama geldi: 'Riskler devam ediyor'

Antalya’da 6 milyar dolarlık miras! Kızları olduğu ispatlandı...

Antalya’da 6 milyar dolarlık miras! Kızları olduğu ispatlandı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.