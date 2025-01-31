Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla UTTS sistemi kurulmuştu.

Bu kapsamda 2023'te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB takılması zorunlu hale getirildi. TTB için bugün son gündü. Sosyal medyada gazeteci Ömer Ekinci hem cihazın fiyatına hem de kalitesizliğine isyan etti.

Ekinci, şu ifadeleri kullandı;

"Araçlara takılması zorunlu hale getirildi! Gazeteci hem fiyata hem de ürünün kalitesizliğine isyan etti: "Öyle kalitesiz ki..."

"Karşınızda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulan #UTTS

İçinde sadece bir RFID çipi var. Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim. 5000 adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TL

Dışındaki plastik kapağı öyle kalitesiz yapmışlar ki, herhangi bir meslek lisesine gidin oradaki bir öğrenci projesine böyle bir kapak yapsa o dersi geçemez.

Ben bu fotoğrafa bakınca vatandaşa çok büyük bir saygısızlık görüyorum.

Şöyle bağırıyor bu fotoğraf: "Biz bir karar alacağız, maliyetinin 540 katına size satacağız, kaliteli yapmak için hiçbir çabamız olmayacak, siz de mantıklı ya da mantıksız diye sorgulamadan tıpış tıpış gidip taktıracaksınız."

Karşınızda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulan #UTTS



İçinde sadece bir RFID çipi var. Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim. 5000 adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TL



Dışındaki plastik kapağı öyle kalitesiz yapmışlar ki, herhangi bir meslek… pic.twitter.com/E9PIqmbX25 — Ömer Ekinci (@omerekinci) January 31, 2025

UTTS KİMLERE ZORUNLU?

Aşağıdaki taşıt gruplarının sahibi mükelleflerin taşıtlarını, yine aşağıda belirtilen tarihlere kadar UTTS'ye kaydettirme zorunluluğu bulunmaktadır: