Araçların motor yağı değişiminde yeni dönem

İl Müdürü Mustafa Budak yaptığı açıklamada, Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) izin belgesi alınması için son tarihin 31 Aralık 2020 olduğunu söyledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nin 'Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler' başlığı hakkında bilgi veren İl Müdürü Budak, sözlerine şöyle devam etti.

"Geçici 2’nci maddesinin birinci fırkasında, 'Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1 Ocak 2021 tarihine kadar bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür' hükmü yer almaktadır. Aynı yönetmeliğin atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda Motor yağı değişimi yapan işletmelerin, atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurması. Motor yağı değişimini yaptıkları araçların bilgilerini Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden bildirebilmeleri ve motor yağı değişim bilgilerinin içeren dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını sağlayacak donanımların (bilgisayar, internet bağlantısı gibi) iş yerinde bulundurması. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereğince mali sorumluluk sigortası yaptırması. Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) kaydı olmayan tesislerin, EÇBS’ye kayıt olması, Atık Yönetimi Uygulamasını açması, 01 Ocak 2021 tarihine kadar MOYDEN izin belgesini almak üzere yazılı olarak Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir."

