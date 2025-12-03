Aralık 2025 Toyota sıfır araç kampanyası: Corolla, C-HR, Yaris Cross güncel fiyat

2026 yılına adım adım yaklaşılırken 2025 sıfır araç kampanyaları hızla sürüyor. Peki, 2025 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2025 Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota C-HR Hybrid, Toyota Corolla Hatchback Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Toyota Proace City, Toyota Proace City Cargo ve Toyota Yaris Hybrid güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA COROLLA

Corolla, 390.000 TL’ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.750.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA HILUX

1.000.000 TL, 12 Ay, %1,39 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.345.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA C-HR HYBRID

Toyota C-HR Hybrid'de %70 ÖTV imkanı ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.995.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID

340.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.995.500 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID

340.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.098.500 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY

300.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.471.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO

150.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.078.500 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS HYBRID

230.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.771.500 TL olarak belirtiliyor.