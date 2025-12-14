FİNANS

Aralık ayına özel Renault araç kampanyası: Clio, Megane, Duster güncel fiyat

Sıfır araç alacaklar otomobil markalarının Aralık 2025 araç kampanyalarını araştırıyor. Yıl sonuna yaklaşılırken araba markaları araç kampanyalarını hızlandırdı. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi de Renault. Renault Aralık ayına özel araç kampanyalarını listeledik.

Hande Dağ

2026 yılına artık sayılı süre kala 2025 sıfır araç kampanyaları sürüyor. Peki, Aralık 2025 Renault sıfır araç kampanyaları ne? Renault'nun sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Duster, Austral, Sedan, Captur ve Clio güncel kampanyaları...

Aralık ayına özel Renault araç kampanyası: Clio, Megane, Duster güncel fiyat 1

RENAULT DUSTER TURBO OTOMATİK

Aralık ayına özel 1.745.000 TL’den başlayan fiyat ve 200.000 TL kredi 6 ay vade %0 faiz imkanıyla sunuluyor.

YENİ RENAULT AUSTRAL

Aralık ayına özel 175.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

RENAULT 5 E-TECH

Aralık ayına özel 100.000 TL indirime ek 600.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz imkanıyla sunuluyor.

RENAULT MEGANE E-TECH

Aralık ayına özel 140.000 TL indirime ek 600.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz imkanıyla sunuluyor.

RENAULT MEGANE SEDAN

Aralık ayına özel 50.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

RENAULT CAPTUR

Aralık ayına özel 220.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.

RENAULT CLIO

Aralık ayına özel 65.000 TL’ye varan indirim imkanıyla sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
sıfır araç sıfır otomobil sıfır otomobil fiyatları
En Çok Aranan Haberler

