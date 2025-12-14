Aralık ayına özel Renault araç kampanyası: Clio, Megane, Duster güncel fiyat

2026 yılına artık sayılı süre kala 2025 sıfır araç kampanyaları sürüyor. Peki, Aralık 2025 Renault sıfır araç kampanyaları ne? Renault'nun sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Duster, Austral, Sedan, Captur ve Clio güncel kampanyaları...
Aralık ayına özel 1.745.000 TL’den başlayan fiyat ve 200.000 TL kredi 6 ay vade %0 faiz imkanıyla sunuluyor.
Aralık ayına özel 175.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.
Aralık ayına özel 100.000 TL indirime ek 600.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz imkanıyla sunuluyor.
Aralık ayına özel 140.000 TL indirime ek 600.000 TL kredi 6 ay vade ve %0 faiz imkanıyla sunuluyor.
Aralık ayına özel 50.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.
Aralık ayına özel 220.000 TL indirim imkanıyla sunuluyor.
Aralık ayına özel 65.000 TL’ye varan indirim imkanıyla sunuluyor.
