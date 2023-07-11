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Aston Martin 110. yılına özel tasarladığı Valour modelini tanıttı

11.07.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz otomobil firması Aston Martin, 110. yılına özel tasarladığı 'Valour' modelini tanıttı. GT modelden sadece 110 adet üretileceği belirtildi. Araç 715 bg güç ve 753 Nm tork üretebilen 5.2 litrelik çift turbolu V12 motora sahip. Valour modelinin görselleri de paylaşıldı.

Aston Martin 110. yılına özel tasarladığı Valour modelini tanıttı

Aston Martin'in Valour modelinde manuel şanzıman yer alıyor.

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Adaptif süspansiyonlar, yeni bir sürüş asistanı ve üç farklı sürüş modu Valour ile standart olarak sunulacak donanımlar arasında yer alıyor.

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21 inçlik alaşım jantlar ise önde 275/35 R21, arkada 325/20 R21 boyutlarında Michelin Pilot Sport S 5 lastikleri ile geliyor.

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Aston Martin, egzoz borularını 1 mm kalınlıkta tasarlayarak aracın ekstra hafiflik kazanmasını sağlamış.

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110 adet üretilecek modelin 110'u da kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebilecek. Modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Martin

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