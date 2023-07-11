Aston Martin 110. yılına özel tasarladığı Valour modelini tanıttı

Aston Martin'in Valour modelinde manuel şanzıman yer alıyor.

Adaptif süspansiyonlar, yeni bir sürüş asistanı ve üç farklı sürüş modu Valour ile standart olarak sunulacak donanımlar arasında yer alıyor.



21 inçlik alaşım jantlar ise önde 275/35 R21, arkada 325/20 R21 boyutlarında Michelin Pilot Sport S 5 lastikleri ile geliyor.

Aston Martin, egzoz borularını 1 mm kalınlıkta tasarlayarak aracın ekstra hafiflik kazanmasını sağlamış.

110 adet üretilecek modelin 110'u da kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebilecek. Modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.





