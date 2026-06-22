Audi A8 yollara veda ediyor: Son 88 adet üretildi

Audi, simgeleşmiş sedan modeli A8'in dördüncü neslinin üretimini bu yıl sonlandıracağını resmen açıkladı.

Bu veda doğrultusunda Audi Japonya, koleksiyon değeri taşıyan ve sadece 88 adetle sınırlı olan A8 Final Edition modelini tanıttı.

VEDA SERİSİNİN MOTOR VE TASARIM ÖZELLİKLERİ NELER?

A8 55 TFSI quattro temel alınarak tasarlanan koleksiyon aracının kaputunun altında 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litrelik V6 turbo motor yer alıyor. Bu güçlü motor sistemi, 8 vitesli Tiptronic şanzıman ve 48 voltluk hafif hibrit teknolojiyle destekleniyor.

Dış tasarımında sportif S8 modelinden önemli izler barındıran araçta, 10 milimetre alçaltılmış adaptif havalı süspansiyon ve 21 inçlik özel jantlar standart olarak sunuluyor. S8 serisinden alınan kırmızı fren kaliperleri ve ön ızgaradaki alüminyum eklentiler de bu veda serisinin dinamizmini vurguluyor.

ARACIN SATIŞ FİYATI NEDİR?

Gümüş-gri tonların hakim olduğu iç mekanda masaj, ısıtma ve havalandırma özelliklerine sahip elmas desen dikişli Valcona deri spor koltuklar dikkat çekiyor. Lüks odaklı kabin alanına 23 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi, panoramik cam tavan ve karbon kaplama yüzeyler eşlik ediyor.

Dört farklı gövde rengiyle koleksiyonerlerin beğenisine sunulan aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 100 bin dolar olarak açıklandı. A8’in üretiminin durdurulmasıyla boşalan en prestijli model unvanını ise bu yaz dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan yeni SUV modeli Audi Q9 devralıyor.