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Avrupa'da ilk defa hibrit araçlar benzinli otomobilleri solladı!

22.10.2024 10:32
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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, ) yeni otomobil piyasasında eylül ayında hibrit araçların satışları yüzde 32,8 paya ulaşarak ilk defa benzinli modelleri geride bıraktı. Benzinli araç satışı yüzde 29,8 oldu.

Avrupa'da ilk defa hibrit araçlar benzinli otomobilleri solladı!

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 6,1 düşerek 809 bin 163 adet oldu.

HİBRİT ARAÇLAR BENZİNLİ ARAÇLARI GEÇTİ!

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 32,8'i hibrit, yüzde 29,8'i benzinli, yüzde 17,3'ü elektrikli, yüzde 10,4'ü dizel, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi. Böylece, eylül ayında satılan yeni otomobillerde hibritin payı ilk defa benzinli modelleri geçti.

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ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 56,9'u buldu.
Elektrikli otomobil satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 139 bin 702 oldu. Elektrikli otomobil satışları bu yılın ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 5,8 gerileyerek 1 milyon 47 bin 869 adet seviyesine indi.

Yeni otomobil satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 7, Fransa'da yüzde 11,1, İtalya'da yüzde 10,7 azaldı. Öte yandan, ocak-eylül döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artarak 7 milyon 989 bin 776'ya ulaştı.

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EN ÇOK SATIŞI VOLKSWAGEN YAPTI

Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 216 bin 577 araçla Volkswagen Grubu yaptı.
Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 120 bin 582 otomobil sattı. Renault Grubu, 88 bin 149 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Araç Hibrit araç
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