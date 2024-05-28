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Aynı araca 4 farklı eksperde 4 farklı rapor! Otomobil alacaklar dikkat! İsyan etti... Uzmanlar uyarıyor: Bu tuzaklara düşmeyin!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.05.2024 06:59
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Otomobil alacakların en büyük korkusu 'piyasada kandırılmak' olurken, eksper mağdurları gün geçtikçe artıyor. Birinin dediği ötekini tutmazken, en sonunda bir galerici piyasadaki bu durumu adeta belgeledi. 4 farklı ekspere götürdüğü araca 4 farklı rapor çıktı. Peki en çok kullanan hileler neler? İşte detaylar...

Aynı araca 4 farklı eksperde 4 farklı rapor! Otomobil alacaklar dikkat! İsyan etti... Uzmanlar uyarıyor: Bu tuzaklara düşmeyin!

Bir galerici yeni aldığı otomobilini 4 farklı ekspere götürdü ve ortaya 4 farklı sonuç, 4 farklı rapor ortaya çıktı. Mağdur olduğunu belirten galerici Hakan Türk, "Son aldığım arabalardan birinde 4 tane farklı eksper raporuyla karşı karşıya geldim. Biz yalancı oluyoruz sonra." diyerek adeta isyan etti.

"YETERLİLİK BELGESİ ŞART"

"Kim biliyor bu işi. Ahmet geçmiş eksper olmuş, Mehmet geçmiş eksper olmuş. Kime güveneceğiz. Hepsi de güncel bu eksperlerin." diyen Türk, önerisini de açıkladı: "Nasıl galericilere yeterlilik belgesi geldiyse, eksperlere de yeterlilik belgesi gelmek zorunda"

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EKSPERDE EN ÇOK NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Peki otomobilinizi bir ekspere götürdüğünüzde en çok neye dikkat etmeniz lazım? En çok hangi hileler yapılıyor?

Show Haber'e konuşan bir ekspertiz, "Değişen parçalarına üstün körü sök-tak yazılmış olabiliyor. Airbaglerin kontrolü yapılmamış ve kilometreleriyle oynanmış araçlarla çok karşılaşıyoruz." dedi.

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EKLEMELİ ARAÇLARA DİKKAT!

Son dönemde en yaygın eksper hilelerinden biri de ekleme araçlar. Büyük bir ustalıkla birbirlerine eklenen ve önü başka araksaı başka modellerden olan aracı anlamak da çok zor.

AİRBAG HİLESİ ÇOK YAYGIN

En yaygın bir başka karşılaşılan durum da airbag hilesi. Ustalar, airbaglerinin komple sökülüp içine tahta koyanı bile gördüklerini belirtirken; detaylı incelemenin önemine dikkat çekiyor.

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KİLOMETRELERİYLE OYNANIYOR

Yine bazı araçların kilometreleriyle de oynanabildiğine dikkat çeken uzmanlar, araç beyninin kontrolünün yapılması ve kilometrenin orjinalliğinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar ekspere gidecek vatandaşların kurumsal bir yeri tercih etmesini ve güven duyacağı bir ustaya götürmesini öneriyor.

Canlı Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Otomobil eksper
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