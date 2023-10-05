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Bakan Bolat otomobil fiyatları için net konuştu: 'Yüzde 15'e varan düşüşler var' dedi: Rakam vererek tek tek açıkladı

05.10.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Bolat otomobil fiyatları için net konuştu: 'Yüzde 15'e varan düşüşler var' dedi: Rakam vererek tek tek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek." açıklamasında bulundu.

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Ayrıca, "Emlakta da ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemliyoruz, piyasayı denetliyoruz. Gıda perakendecileri ile de toplantılar yaptık. Onların da uygulamaları ile alakalı yanlış bulduklarımız noktasında denetimlerimizi arttırdık. Onlardan da indirim bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütün marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil fiyatları

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