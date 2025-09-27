Bankalar faizi düşürüyor! 400 bin liranın geri ödemesi belli oldu, kredi çekecekler dikkat '12 ay vade ile...'

Taşıt almak için bankaların kredi faizleirini düşürmesini bekleyen vatandaşlar için güzel haber gelmeye başladı. Eylül ayının başında yüzde 4'ün üzerinde olan taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3'ün altına düştü.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRMİŞTİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlaması ile beraber bankalar da faizleri düşürüyor. Buna göre 11 Eylül'de politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5 olarak belirledi. Bu kararın ardından bankalar da hızlı bir şekilde aksiyon almaya başladı.

Taşıt kredilerinin faiz oranları yüzde 3'ün altına geriledi. Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan'ın Kanal D habere yaptığı açıklamada, "Kredi faizleri yavaş yavaş aşağa gelmeye başladı" dedi. Taşıt kredilerinde faiz oranlarının düşmesi ile beraber sıfır ve ikinci el araç satışında hareketlilik de yaşanmaya başladı.

12 AY VADE İLE 400 BİN LİRALIK KREDİ

Şu anda 2 milyon lira değerindeki bir otomobil için bankadan bu tutarın yüzde 20'si kadar kredi çekilebiliyor. Turan, "Şu anda 400 bin liralık kredi çekebiliyorsunuz. Vadesi en fazla 12 ay olabiliyor" şeklinde konuştu. Kredi faiz oranları ise bankadan bankaya değişiyor.

İşte bazı faiz oranlarına göre 400 bin liralık kredinin 12 ay vade ile geri ödemesi



Ayrıca, otomobil markalarının sunduğu kampanyalar ile sıfır otomobil satışlarında da canlılık yaşanıyor.