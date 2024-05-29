Bayiden sıfır aldığı otomobil pert çıktı! Değişmeyen parçası yok, komple boyalı... 50 bin TL'lik komik teklifi duyunca bir şok daha yaşadı

Ankara'da yaşayan Emre Okur, eşine otomobil almak için İstanbul'un yolunu tuttu. Bir bayi ile anlaşan Okur, beğendiği sıfır aracı satın aldı. Aracı aldıktan bir ay sonra, bazı şeylerin ters gittiğini fark eden Okur, soluğu ekspertizde aldı. Çıkan raporu gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.

DEĞİŞMEYEN PARÇASI YOK, KOMPLE BOYALI

Ekspertiz raporuna göre neredeyse değişmeyen parçası olmayan araç, üstüne üstlük bir de komple boyalı çıktı. Kendisi de otomotiv yedek parça işiyle uğraşan Okur, "İlk anda tabi şoka girdik. Ne olduğunu anlayamadık sıfır araç aldığımız için. Şu an aracı ikinci elde satmak istersek pert durumunda bir araç ve bize sıfır olarak satılıyor" diye konuştu.

"SIFIR ARAÇ DİYE EKSPERTİZE SOKMADIK"

ATV Haber'e açıklamalarda bulunan Okur, "Aracı alırken arkadaşım yanımdaydı. O da 'ekspertize sokalım' dedi ama biz sıfır araç aldığımız düşüncesiyle hiçbir şekilde ekspertize sokmadık zaten" dedi.

SATIŞI YAPAN BAYİ "50 BİN TL VERELİM" DEDİ

Önce aracı aldığı yetkili bayiye başvuran Okur'a aracın değişiminin yapılacağı söylendi ama sonrası yine hayal kırıklığıydı.

"4 ay oyaladılar. 4 ay sonra da 50 bin TL gibi bir rakam teklif ettiler" diyen Okur, hukuki süreci başlattı.

MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Sonrasında bayiden 100 bin TL gibi yeni bir teklif geldi. Okur ise zararının karşılanması için yeni bir sıfır araçla değiştirilmesi konusunda ısrar ederken, mahkemeden gelecek kararı beklemeye başladı.

Avukat Asiye Meltem Taşcı da "Araçta şu anda neredeyse değişmeyen parça yok. Aracın her tarafı değişmiş. 400-500 bin TL'lik teklif bile zararı karşılamaz" ifadelerini kullandı.







