Bayiden sıfır almak başa dert oldu! Yıllarca süren mahkemeler var '30 günden fazla kalırsa...' Mağdur sayısı artıyor

Bayiden alınan otomobiller sürücülerine son dönemlerde sorun çıkarmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre 2000'li yıllarda üretilen otomobillerin bugüne göre 2 kat daha problemsiz olduğunu ortaya koyuyor. Şu anki araçlarda en çok görülen problem ise bilgi-eğlence sistemi ve dokunmatik ekran, sürücü destek sistemi, yeni nesil otomatik şanzıman, emisyon sistemi, yeni nesil küçük motor ve yürüyen aksam sıralanıyor.

Ezgi Sivritepe

Sıfır kilometre otomobil alan pek çok sürücü, araç bayiden çıkar çıkmaz sorunlar ile karşılaşıyor. Yıllarca sorunsuz çalışan araçların yerini elektronik arızalar, yazılım hataları, motor ve şanzıman problemleriyle kullanıcıyı servise mahkûm eden modeller aldı.

Bayiden sıfır almak başa dert oldu! Yıllarca süren mahkemeler var 30 günden fazla kalırsa... Mağdur sayısı artıyor 1

Son yıllarda bayiden alınan yeni otomobiller, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Araçlar daha yola çıkar çıkmaz aarıza ışıkları yanıyor, elektronik sistemler hata veriyor ya da motor-şanzıman problemleri çıkıyor.Yapılan araştırmalar, 2000’li yıllarda üretilen otomobillerin bugüne göre 2 kat daha sorunsuz olduğunu ortaya koyuyor.

Bayiden sıfır almak başa dert oldu! Yıllarca süren mahkemeler var 30 günden fazla kalırsa... Mağdur sayısı artıyor 2

HER YIL SORUNLU ARAÇ ARTTI

Uluslararası araştırma şirketi J.D. Power’ın yayımladığı son raporlara göre, yeni araçlarda bildirilen sorunların sayısı her geçen yıl artıyor. 2010’da üretilen her 100 araçta ortalama 0.90 sorun kaydedilirken, bu 2021’de 1,62, 2023’te 1,92’ye, 2025’te ise 2’nin üzerine çıktı. Yani 100 araç başına neredeyse iki sorun düşüyor. 2000’li yıllarda üretilen araçlarda ilk yıl sorunların neredeyse yok denecek kadar az olduğu görülüyor.

Bayiden sıfır almak başa dert oldu! Yıllarca süren mahkemeler var 30 günden fazla kalırsa... Mağdur sayısı artıyor 3

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yaşanan sorunların başında; bilgi-eğlence sistemi ve dokunmatik ekran, sürücü destek sistemi, yeni nesil otomatik şanzıman, emisyon sistemi, yeni nesil küçük motor ve yürüyen aksam sıralanıyor. Yeni araçlardaki sorun artışlarında en önemli etkenlerden biri teknoloji karmaşası olarak gösteriliyor.
Bayiden sıfır almak başa dert oldu! Yıllarca süren mahkemeler var 30 günden fazla kalırsa... Mağdur sayısı artıyor 4

NEDEN SORUNLU ARABA ÜRETİLİYOR?

Yeni nesil teknolojilerin araçları daha ‘akıllı’ hâle getirdiği ancak sorun da ürettiği ifade ediliyor. Bir diğer neden ise markaların maliyet düşürme çabası nedeniyle kaliteyi geriye çekmeleri… Ayrıca nitelikli iş gücü sayısının azalması, talep baskısı nedeniyle fabrikaların kapasitelerinin üstüne çıkması ve hızlı üretim yapması da sorunlu araç üretimine sebep oluyor.
Bayiden sıfır almak başa dert oldu! Yıllarca süren mahkemeler var 30 günden fazla kalırsa... Mağdur sayısı artıyor 5

MAHKEME YILLARCA SÜREBİLİYOR

Bir araç fabrika hatası sebebiyle arızalandığında, kullanıcı aracın değiştirilmesini talep ediyor. Fakat çoğu zaman bayi ya da distribütör bu talebi kabul etmiyor; ‘kullanıcı hatası’ denilerek sorumluluk üstlenilmiyor. Yenileme talebinin reddedilmesi, süreci doğrudan mahkemeye taşıyor. Mahkeme süreçleri ise yıllarca sürebiliyor ve bu süreçte müşteri mağdur oluyor.

Bayiden sıfır almak başa dert oldu! Yıllarca süren mahkemeler var 30 günden fazla kalırsa... Mağdur sayısı artıyor 6

Avukat Deniz Kaya, süreç ile ilgili şu sözleri kullandı:

“Tüketiciler olarak, sıfır kilometre aracınızda teslim anından itibaren ortaya çıkan veya kısa süre içinde beliren her türlü ayıbı, teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde bayiye yazılı olarak mutlaka bildirin. Aynı arıza üç kez tamire rağmen düzelmiyorsa veya aracınız toplamda 30 günden fazla serviste kalmışsa, sözleşmeden cayma, aracı değiştirme veya bedel indirimi talep etme hakkınız var”

İŞTE EN SIK YAŞANAN PROBLEMLER

Bayiden sıfır almak başa dert oldu! Yıllarca süren mahkemeler var 30 günden fazla kalırsa... Mağdur sayısı artıyor 7

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER
Modern otomobillerin âdeta kalbi hâline gelen bu sistemler, aynı zamanda en çok problem çıkaran bölümlerin başında geliyor. Sürücüler, dokunmatik ekranların donması, ani kapanmalar yaşaması, Bluetooth bağlantısının sürekli kopması, ses sistemindeki cızırtılar ve navigasyon yazılımı hatalarından mustarip.
AKILLI SÜRÜŞ ASİSTANLARI
Otomatik frenleme, şerit takip asistansı, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi teknolojiler, sürüşü güvenli hâle getirmek için tasarlandı. Ancak bu sistemlerdeki sensör ve yazılım hataları, sürücülere âdeta kâbus yaşatıyor.

Bayiden sıfır almak başa dert oldu! Yıllarca süren mahkemeler var 30 günden fazla kalırsa... Mağdur sayısı artıyor 8

YENİ NESİL ŞANZIMANLAR
Özellikle çift kavramalı (DSG) ve yüksek vitesli otomatik şanzımanlar, vites geçişlerindeki sertlik, ani çekme hissi, aşırı ısınma ve hatta tamamen devre dışı kalma gibi problemlerle kullanıcıları servis kapılarına taşıyor. Bu sorunlar hem konforu hem de aracın güvenilirliğini büyük ölçüde zedeliyor.
ÇEVRECİ SİSTEMLER
Avrupa emisyon standartlarını karşılamak için üretilen bu sistemler, özellikle şehir içi kısa mesafeli kullanımda sürekli problem çıkarıyor. DPF (Dizel Partikül Filtresi) tıkanmaları, EGR (Egzoz Gazı Devir Dağıtım) valfi arızaları ve AdBlue (egzoz sıvısı) sistemindeki hatalar, sürücüleri hem yolda bırakma riski taşıyor hem de oldukça yüksek tamir faturalarıyla karşı karşıya getiriyor.

