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  4. Bentley'inden Porsche'una yok yok! TMSF yüzde 1 KDV ile satışa çıkardı: 33 bin liradan 4 milyona kadar...

Bentley'inden Porsche'una yok yok! TMSF yüzde 1 KDV ile satışa çıkardı: 33 bin liradan 4 milyona kadar...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.06.2024 11:40
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda 'evim şirketi' olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı. Satışa çıkarılan 20 aracın 18'inde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bentley'inden Porsche'una yok yok! TMSF yüzde 1 KDV ile satışa çıkardı: 33 bin liradan 4 milyona kadar...

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

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TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

KDV ORANI YÜZDE 1 OLACAK

TMSF sitesinde yer alan bilgiye göre satışa çıkarılan 20 aracın 18'inde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil tmsf
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