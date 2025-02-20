FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Bir dev daha Türkiye'ye geliyor! O iki şehir ön planda... En yetkili isim açıkladı, 'Bir iki ay içinde belli olacak'

Bir dev daha Türkiye'ye geliyor! O iki şehir ön planda... En yetkili isim açıkladı, 'Bir iki ay içinde belli olacak'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.02.2025 15:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Nissan ile birleşeceğine dair haberlerle gündeme gelen Honda Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde Japon devin değerlendirmelerini tamamlaması bekleniyor. Kulislerde konuşulan bilgiye göre ise Honda'nın hangi bölgeyi seçeceği belli oldu. İşte detaylar...

Bir dev daha Türkiye'ye geliyor! O iki şehir ön planda... En yetkili isim açıkladı, 'Bir iki ay içinde belli olacak'

Şubat ayında yürürlüğe giren vergilendirme düzenlemesi motosikletleri de etkiledi. Bazı markalar yeni vergileri doğrudan satış fiyatlarına yansıtırken, bazıları ise stoklarında bulunan ve vergilendirme öncesinde gümrük işlemleri tamamlanmış modeller için kademeli fiyat artışı uyguluyor.

HaberTürk'ün haberine göre, Japon devi Honda 2025 yılına yeni model tanıtımları ile girdi. Ayrıca, Honda'nın Türkiye'de üretimi için de önemli bir açıklama geldi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer yeni gümrük vergisinden söz ederek şu cümleleri sarf etti:

gfhfjfj

"Şubat 2025 itibarıyla yeni gümrük gözetim vergisi devreye alındı ve yüzde 400’e varan bir artış söz konusu. Biz de ithalatçı bir firma olarak Türkiye’de avantajlı bir konuma gelebilmek için üretim için fizibilite çalışmalarına bir süre önce başlamıştık. Hangi model hangi kapasiteyle üretilecek, önümüzdeki dönemde konuşacağız. Marka olarak, 100 birimlik işin 60 birimini planlamaya ayırıyoruz"

BİR İKİ AY İÇİNDE BELLİ OLACAK

Kılıçer, Türkiye’de üretim için fizibilite çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Kılıçer, bir iki ay içerisinde çalışmalarını tamamlayarak resmi açıklama yapmayı planladıklarını ifade etti.

HONDA EGE BÖLGESİ'NDE FABRİKA MI AÇACAK?

Honda'nın hangi bölgeyi seçeceği merak edilirken kulislerden önemli bir bilgi sızdı. Japon devinin, Çinli otomobil markası BYD gibi Ege Bölgesi'ni tercih edileceği konuşuluyor. Bu aşamada hem lojistik hem de sanayileşme açısından önemli konumu sebebiyle Manisa veya İzmir'in tercih edilebileceği söyleniyor.

Canlı Borsa
Bayram ikramiyeleri merak ediliyordu! Emekliyi üzecek haberBayram ikramiyeleri merak ediliyordu! Emekliyi üzecek haber
İstanbul'da kar alarmı! Gece yarısından sonra yasak...İstanbul'da kar alarmı! Gece yarısından sonra yasak...
Anahtar Kelimeler:
Honda Mersin İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
aylardır boş pohpohlama reklamı,bir ülkede can güvenliği mal güvenliği yani adalet olmadimi geçil başka ülke kendi ülke vatandaşın dahi adaletli ülkelere gider
Bize faydası Ne Fiyatlar mı Düşecek Millet Yemeye Ekmek Bulamıyor
hee burada yapılan Honda lar Afrika köylerin de satılacak nasıl alsın bizimkiler
HONDA KOCAELİNDE DEĞİLMİYDİ,NEDEN GERİ DÖNÜYOR,FABRİKASINADA HABAŞLAR ALDIYDI,SAKARYADA OLABİLİR
@enbeyazzambaklar devletimiz sağolsun o zaman sakaryaya hayırlı olsun diyelim mi?
@enbeyazzambaklar öyleydi kapatıp gittiler gelse ne yazar yarı fiyata mı satacaklar sanki ancak üç beş kişiye ekmek verirler
En Çok Okunan Haberler
Pilot iniş yapamadı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"

Pilot iniş yapamadı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde cama çıktı

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde cama çıktı

İstanbul'da kar alarmı! Gece yarısından sonra yasak...

İstanbul'da kar alarmı! Gece yarısından sonra yasak...

Bir dev daha Türkiye'ye geliyor! O iki şehir ön planda.

Bir dev daha Türkiye'ye geliyor! O iki şehir ön planda.

EFT ve havalede yeni dönem başlıyor!

EFT ve havalede yeni dönem başlıyor!

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.