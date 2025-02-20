Bir dev daha Türkiye'ye geliyor! O iki şehir ön planda... En yetkili isim açıkladı, 'Bir iki ay içinde belli olacak'

Şubat ayında yürürlüğe giren vergilendirme düzenlemesi motosikletleri de etkiledi. Bazı markalar yeni vergileri doğrudan satış fiyatlarına yansıtırken, bazıları ise stoklarında bulunan ve vergilendirme öncesinde gümrük işlemleri tamamlanmış modeller için kademeli fiyat artışı uyguluyor.

HaberTürk'ün haberine göre, Japon devi Honda 2025 yılına yeni model tanıtımları ile girdi. Ayrıca, Honda'nın Türkiye'de üretimi için de önemli bir açıklama geldi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer yeni gümrük vergisinden söz ederek şu cümleleri sarf etti:

"Şubat 2025 itibarıyla yeni gümrük gözetim vergisi devreye alındı ve yüzde 400’e varan bir artış söz konusu. Biz de ithalatçı bir firma olarak Türkiye’de avantajlı bir konuma gelebilmek için üretim için fizibilite çalışmalarına bir süre önce başlamıştık. Hangi model hangi kapasiteyle üretilecek, önümüzdeki dönemde konuşacağız. Marka olarak, 100 birimlik işin 60 birimini planlamaya ayırıyoruz"

BİR İKİ AY İÇİNDE BELLİ OLACAK

Kılıçer, Türkiye’de üretim için fizibilite çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Kılıçer, bir iki ay içerisinde çalışmalarını tamamlayarak resmi açıklama yapmayı planladıklarını ifade etti.

HONDA EGE BÖLGESİ'NDE FABRİKA MI AÇACAK?

Honda'nın hangi bölgeyi seçeceği merak edilirken kulislerden önemli bir bilgi sızdı. Japon devinin, Çinli otomobil markası BYD gibi Ege Bölgesi'ni tercih edileceği konuşuluyor. Bu aşamada hem lojistik hem de sanayileşme açısından önemli konumu sebebiyle Manisa veya İzmir'in tercih edilebileceği söyleniyor.