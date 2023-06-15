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‘Biz hazırız’ Bu sözler ikinci el otomobil fiyatları için! Kredi faiz oranlarına dikkat çektiler: ‘Fiyatlar daha da yükselecek…’

15.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araba fiyatları artmaya devam ederken sektör temsilcilerinden uyarı geldi. "İlan siteleri kontrol altına alınmalı. Yoksa fiyat artışı devam edecek" diyen galericiler bankaların kredi faiz oranları ve vade sürelerine dikkat çekti. İlan sitelerinin kontrol altına alınmasının ardından galericilerin yeniden senetle otomobil satışı yapmak için hazır olduklarını dile getirdiler. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle, araç fiyatlarındaki hareketleri görüşecek.

‘Biz hazırız’ Bu sözler ikinci el otomobil fiyatları için! Kredi faiz oranlarına dikkat çektiler: ‘Fiyatlar daha da yükselecek…’

Araç almak isteyenlerin bayram sonrasını beklememesi gerektiğini belirten Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "İmkanı olan herkes bugün otomobilini alırsa karlı çıkacaktır. Çünkü biz sattığımız rakamlarda bir daha araç satın alamıyoruz. İlan siteleri kontrol altına alınmaz ise altını çizerek söylüyorum, bu fiyat artışları maalesef devam edecek. Bu artışlarda günah keçisi olarak bizler gösterilsek de, kesinlikle biz değiliz. Fiyat artışları esnafımızın sermayesini bitirme anlamına gelir” dedi.

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Yaklaşık 2 yıldır vatandaşlara "imkanınız varsa arabanızı zamanında alın" uyarısı yaptıklarını hatırlatan Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, “İleride araba almak zorlaşacak' demiştik. Aynı tavsiyelere devam ediyoruz. Bayramın önünü arkasını artık kimse beklememelidir. Maddi imkanı olan herkes bir an önce araç alma telaşında ve bu telaş devam etmektedir. Arabaların Türkiye’ye gelmediği yönünde çıkan ‘asparagas haberler’ maalesef otomobil piyasasını yükseltmeye devam etmektedir. Son dönemlerde, araç almak isteyen vatandaş sayısı çok. Ancak vatandaşlar bütçelerine göre araç bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bizler de araç almakta, bulmakta ve satmakta tereddütlere düştük. Çünkü aldığımız arabayı satıyoruz. Ancak tekrar geri almakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlara tavsiyemiz, araç almayı düşünüyorlarsa bir an önce alsınlar. Çünkü gün geçtikçe rakamlar artmaya devam ediyor” dedi.

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“SENETLE SATIŞ YAPMAYA HAZIRIZ”

Geçmiş dönemlerde galericinin açmış olduğu kredi ile alım satım yapılabildiğini ifade eden Yanık, “Ancak son 2-3 yıldır maalesef galerici esnafı taksitle satış olayından vazgeçme aşamasına geldi ve bazı esnaf arkadaşlarımız vazgeçti. Araçların fiyat artışlarına yetişemediğimiz için vadeli verdiğimiz her araç, kökten zarar olarak bize geri dönüş yapıyor. Çünkü araçlarda bir stabil fiyat dengesi yok artık. Bu sırada da bankalar kredi oranlarını yukarılara çıkarttı. Kredi vermemek için çaba sarf ediyor, süreleri geri çekiyorlar. Şu anda bankalar en fazla 6 aya kadar ödemeli kredi veriyor. Kredi oranları da yüzde 2, 3, 4 ve 5’e çıkmış durumda. Dolayısıyla vatandaşın hem araç alması zorlaşıyor, hem de bizim araç satmamız zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

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OTOMOTİV SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

Öte yandanSon zamanlarda en çok konuşulan sektörlerden bir tanesi olan otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını 19 Haziran'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak.

Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak, sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak.

DENETİMLER 3 BAŞLIKTA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.

Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı. Stokçuluk yapan satıcılara da en üst sınırdan cezalar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.

Sıfır otomobil satışlarında en önemli hususlardan biri de aksesuar zorunluluğu. Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuarı zorunlu tutarak bu aksesuar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesilmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

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