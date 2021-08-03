BMW 1 serisi 2021 fiyat listesi! İşte BMW 1 serisi kampanyalı fiyatları ve özellikleri…

BMW 116d modeller dizel olarak piyasaya sürüldü. Benzin tercih edenler ise BMW 118i modelleri ve BMW 128ti Heritage’a göz atabilir. Seri 458.500 TL’den başlayan fiyatlarını yıl boyunca korudu ve en yüksek modeli 1.000.000 TL’den yüksek fiyata sahip. İşte 2021 BMW 1 serisi ile ilgili bilmek istedikleriniz.

2021 BMW 1 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

BMW 1 Serisi 2021 yılında göz dolduran özelliklerle piyasaya sürüldü. Araç hem benzinli hem de dizel seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bu anlamda gerek uzun yol, gerek şehir içi performans için sürücünün ihtiyaçlarına cevap veriyor. 2021 BMW 1 serisi 42 litrelik yakıt kapasitesine sahip. Aracın 100 km’deki yakıt tüketimi dizel modellerinde 4.5, benzinli modellerde ise 5.9 litre olarak hesaplandı. Motor konusunda ise 1.5 litre turbo motor özelliği göze çarpıyor. 140 beygirlik ve 220 torkluk bir performans sunan araba, BMW’den beklenen yüksek performans beklentisine olumlu cevap veriyor. Seri sadece 7 ileri tam otomatik vites seçeneğiyle satışa sunuluyor. Serinin en dikkat çeken özelliklerinden biri arkadan itiş sistemi yerine önden çekiş sistemine geçiş yapılmış olması. Kokpit tasarımı yeni BMW 3’lere benzetilen araçlar 380 litrelik bagaj kapasiteleriyle de ihtiyaca cevap veriyor.

2021 BMW 1 SERİSİ DONANIMLARI

2021 BMW 1 Serisi lüks segment araçlardan beklenen donanımları fazlasıyla karşılıyor. Bu tip araçların, yüksek performans kadar sürücünün güvenliği ve sürüş konforunu da sağlaması isteniyor. Panoramik cam tavan,10,25 inç kontrol ekranı, navigasyon fonksiyonuna sahip BMW Live Kokpit ve akıllı kişisel asistan ile sürüş keyfi katlanıyor. Güvenlik ayağında ise:

● Adaptif LED farlar; LED sinyal lambaları ve Adaptif Farlar

● BMW Harekete Duyarlı Kumanda

● Yaklaşma kontrolü uyarısı

● Şehir içi fren fonksiyonu

● Hız Limit Asistanı

● Şerit Terk Uyarısı

● Karşı Trafik Uyarısı

● Şerit Değiştirme Uyarısı

● Arka çarpışma Uyarısı

● Geri Vites Destek Asistanı

gibi özellikler hem uzun yolda hem de şehir içinde sürücünün güvenliğini sağlamlaştıran teknolojik donanımlar arasında bulunuyor.

2021 MODEL BMW 1 SERİSİ FİYAT LİSTESİ 2021

Serinin 2021 yılı ÖTV oranları %80 olmakla birlikte Heritage modelinde %150’ye çıkıyor. Araçların kiralama bedelleri de 8000 TL’den başlıyor. 2021 Model BMW 1 Serisi güncel fiyat listesi ise aşağıdaki gibi:

● 2021 BMW 118i 1499 cc Sport Line Otomatik Vites Benzin 140 bg: 458.500 TL

● 2021 BMW 118i 1499 cc Luxury Line Otomatik Vites Benzin 140 bg: 473.000 TL

● 2021 BMW 118i 1499 cc M Sport Otomatik Vites Benzin 140 bg: 476.800 TL

● 2021 BMW 116d Sport Line Otomatik Vites Dizel 1496 cc 116 HP: 477.000 TL

● 2021 BMW 116d Luxury Line Otomatik Vites Dizel 1496 cc 116 HP:495.100 TL

● 2021 BMW 116d M Sport Otomatik Vites Dizel 1496 cc 116 HP: 450.300 TL

● 2021 MMW 128ti Heritage Otomatik Benzin 1998 cc 265 HP 1.063.800 TL



