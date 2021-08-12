BMW 3 Serisi 2021 fiyatları ne kadar? BMW 3 serisi fiyat listesi ve donanımlar

Fren ve süspansiyon sistemi çok beğenilen BMW 3 serisinin fiyat listesi yayınlandı. Önde 4, arkada tek pistonla çalışan M Sport frenler, spor arabalardan beklenen performansı fazlasıyla karşılıyor. İşte sürüş keyfi üst segment olan BMW 3 serisinin fiyat listesi…

BMW 3 SERİSİ 2021 ÖZELLİKLERİ

BMW 3 serisinde sürüş kalitesini ve konforunu güçlendiren pek çok yazılımsal destek bulunuyor. Profesyonel canlı kokpit, harekete duyarlı komut sistemi ve head up display gibi yazılımlar, üst segment araçların sunduğu en iyi niteliklerden bazıları. Bu sistem BMW’nin 7.0 işletim sistemini kullanıyor ve markanın müdavimlerinin sevdiği sürüş asistanı özelliğini de destekliyor.

BMW 3 serisinin sürücüler tarafından en beğenilen özelliklerinden bir diğeri de, fren ve süspansiyon. Önde dört, arkada tek pistonla çalışan M Sport frenler spor arabalardan beklenen fren performansını fazlasıyla karşılıyor. Seriye dahil edilen adaptif süspansiyon ise, ayarlanabilmesi ve sürüş tarzına entegre edilebilmesi ile göz dolduruyor.

BMW 3 SERİSİ SEDAN 2021 FİYATLARI

BMW 3 serisinin sedan fiyatları 2021’de 700.000 TL’den başlayıp 800.000’e kadar yükseliyor. Bu seriye dahil edilen BMW 330e xDrive içinse durum biraz daha farklı. Hybrid araç seri içinde çok daha yüksek motor hacmine ve gücüne sahip. Bu araç için azami 1.500.000 TL’sını gözden çıkarmak gerekiyor. Serinin diğer üyelerine %80 oranında ÖTV uygulanırken bu oran BMW 330e için %150.

● BMW 320i Sedan Sport Line Otomatik Benzin 1597 cc 170 bg 715.600 TL

● BMW 320i Sedan Luxury Line Otomatik Benzin 1597 cc 170 bg 734.600 TL

● BMW 320i Sedan M Sport Otomatik Benzin 1597 cc 170 bg 776.600 TL

● BMW 330e xDrive Sedan Otomatik Plug-in Hybrid - Benzin 1998 cc 292 bg 1.566.800 TL

YENİ BMW 3 SERİSİ TOURİNG 20221 FİYATLARI

Yeni BMW 3 Touring serisi de ÖTV’nin %150 olarak uygulandığı modeller arasında. Bu seri yalnızca dizel opsiyonuyla sunuluyor. Sedanlarda yalnızca hybrid modelde bulunan motor hacmi, Touring serisinde devam ettiriliyor. Serinin azami fiyatı ise 1.000.000 TL’sından başlıyor.

● Yeni BMW 320d xDrive Touring Luxury Line Otomatik Dizel 1995 cc 190 bg 974.600 TL

● Yeni BMW 320d xDrive Touring M Sport Otomatik Dizel 1995 cc 190 bg 1.024.200 TL

BMW 3 SERİSİ KİRALAMA FİYATLARI

BMW 3 serisi, şık tasarımı ve sürüş kabiliyeti nedeniyle aylık kiralamalarda oldukça popüler bir tercih. Peki BMW 3 serisi kiralama fiyatları nasıl? Sedan modellerde 11.000 TL bandında aylık kiralama yapmak mümkün. Eğer sedan serisindeki hybrid modeli ya da yeni Touring serisinden bir aracı denemek istiyorsanız kiralama bedellerini henüz listelenmediğinden iletişime geçerek öğrenmeniz gerekiyor.

BMW 3 SERİSİ NE KADAR YAKAR?

BMW 3 serisi yakıt tüketimi anlamında muhafazakar bir seri değil. Araç motor kabiliyetleri nedeniyle hatrı sayılır bir yakıt tüketimi yapıyor. Benzinli sedan modellerde 100 km üzerinden hesaplanan yakıt tüketimi 6.7 litre. Bu rakam şehir dışında azaldığı gibi şehir içinde artıyor. Serinin hybrid elemanı ise, hybrid olmanın gereklerini yerine getiriyor ve bu sayı 1.7 litreye iniyor. Dizel Touring modellerinde ise 5.2 litrelik bir ortalama gözlemleniyor.



