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BMW fiyat listesi! Sıfır 2021 BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 serisi fiyatları ne kadar?

12.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst segment araç konusunda tahtını kimselere vermeyen BMW 2021 yılı serilerinde de motor performansı ve şık tasarımlarıyla göz doldurmayı başardı. İşte Alman ekolünün 2021 yılında piyasaya sürdüğü BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8 serileriyle ilgili bilmek istediğiniz her şey ve fiyat listeleri.

BMW fiyat listesi! Sıfır 2021 BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 serisi fiyatları ne kadar?

BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 serisinini fiyat listesi yayınlandı. Dizel ve benzinli seçeneklerinin yanı sıra otomatik vites ve sürüş keyfiyle de fark yaratan BMW’nin tüm serileri, lüksüne düşkün sürücülerin tercihi oluyor.

BMW 1 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

Önden çekişli sisteme geçerek şaşırtan BMW 1 serisi, dizel ve benzinli seçenekleriyle satışa sunuluyor.

● BMW 118i Sport Line Benzin Otomatik 401.300 TL
● BMW 118i Luxury Line Benzin Otomatik 414.200 TL
● BMW 118i M Sport Benzin Otomatik 417.700 TL
● BMW 116d Sport Line Dizel Otomatik 414.200 TL
● BMW 116d Luxury Line Dizel Otomatik 426.800 TL
● BMW 116d M Sport Dizel Otomatik 430.300 TL

BMW 2 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 2 serisi, benzinli BMW 218i ve dizel BMW216d versiyonları ile piyasaya giriş yaptı. Her iki model de 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıyor.

● BMW 216d Active Tourer Premium Line Dizel Otomatik 388.800 TL
● BMW 216d Active Tourer Luxury Line Dizel Otomatik 428.100 TL
● BMW 218i Cabrio M Sport Benzin Otomatik 518.600
● BMW 218i Gran Coupe First Edition Sport Line Benzin Otomatik 458.800 TL
● BMW 218i Gran Coupe First Edition Luxury Line Benzin Otomatik 471.800 TL
● BMW 218i Gran Coupe First Edition M Sport Benzin Otomatik 499.800 TL
● BMW 216d Gran Coupe First Edition Sport Line Dizel Otomatik 469.800 TL
● BMW 216d Gran Coupe First Edition Luxury Line Dizel Otomatik 482.500 TL
● BMW 216d Gran Coupe First Edition M Sport Dizel Otomatik 510.000 TL

BMW 3 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 3 serisinin Türkiye’de yalnızca 320i modeli bulunuyor. Bu modelin fiyat listesi ise şu şekilde:

● BMW 320i Sedan First Edition Sport Line Benzin Otomatik 598.700 TL
● BMW 320i Sedan First Edition Luxury Line Benzin Otomatik 627.800 TL
● BMW 320i Sedan First Edition M Sport Dizel Otomatik 648.600 TL

BMW 4 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 4 serisinin ülkemizde BMW 420i Coupe ve BMW 430i Coupe modelleri bulunuyor. Her iki model de 8 ileri Steptronic şanzıman teknolojisini adapte ediyor.

● BMW 420i Coupé Edition M Sport Benzin Otomatik 746.100 TL
● BMW 430i Coupé Edition M Sport Benzin Otomatik 948.000 TL

BMW 5 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 5 serisi ülkemizde modelleri çeşitlenen serilerden biri. Piyasada BMW 520i, BMW 530i xDrive ve BMW 520d xDrive modelleriyle bulunuyor.

● BMW 520i Sedan Luxury Line Benzin Otomatik 825.200 TL
● BMW 520i Sedan M Sport Benzin Otomatik 841.700 TL
● BMW 520i Special Edition Luxury Line Benzin Otomatik 869.100 TL
● BMW 520i Special Edition M Sport Benzin Otomatik 885.500 TL
● BMW 530i xDrive Sedan Special Edition Luxury Line Benzin Otomatik 1.315.100 TL
● BMW 530i xDrive Sedan Special Edition M Sport Benzin Otomatik 1.347.900 TL
● BMW 520d xDrive Sedan Special Edition Luxury Line Dizel Otomatik 1.269.300 TL
● BMW 520d xDrive Sedan Special Edition M Sport Dizel Otomatik 1.293.500 TL

BMW 6 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

Alman devinin 6 serisi dış ve kokpit tasarımları en çok beğenilen araçlar arasında bulunuyor. Serinin fiyatları da markanın üst segment araçları arasında daha makul fiyatlı olanlar arasında.

● BMW 630i Gran Tourismo Luxury Line 1.475.200 TL
● BMW 630i Gran Tourismo M Sport 1.522.900 TL

BMW 7 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW’nin en üst segmentlerinden biri olan serinin fiyatları dudak uçaklatıyor. Seride kullanılan motorlar ise 400 Nm ve 680 Nm arasında torklarıyla göz dolduruyor.

● BMW 730i Sedan Pure Excellence Benzin Otomatik 2.223.600 TL
● BMW 730i Sedan M Excellence Benzin Otomatik 2.240.200 TL
● BMW 730Li Sedan Pure Excellence Benzin Otomatik 2.428.300 TL
● BMW 730Li Sedan M Excellence Benzin Otomatik 2.461.100 TL
● BMW 740Ld xDrive Pure Excellence Dizel Otomatik 3.026.900 TL
● BMW 740Ld xDrive M Excellence Dizel Otomatik 3.074.900 TL

BMW 8 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW’nin en yüksek teknoloji ve lüks donanımlarla donattığı 8 serisindeki tüm araçların fiyatları 3.000.000 TL’den başlıyor.

● BMW 840i xDrive Coupe M Sport Benzin Otomatik 3.312.000 TL
● BMW 840i xDrive Coupe M Technic Benzin Otomatik 3.424.900 TL
● BMW 840i xDrive Cabrio M Sport Benzin Otomatik 3.503.500 TL
● BMW 840i xDrive Cabrio M Technic Benzin Otomatik 3.618.100 TL
● BMW 840i xDrive Gran Coupe M Sport Benzin Otomatik 3.522.400 TL
● BMW 840i xDrive Gran Coupe M Technic Benzin Otomatik 3.637.000 TL
● BMW 840d xDrive Gran Coupe M Sport Dizel Otomatik 3.601.300 TL
● BMW 840d xDrive Gran Coupe M Technic Dizel Otomatik 3.715.900 TL

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