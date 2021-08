BMW fiyat listesi! Sıfır 2021 BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 serisi fiyatları ne kadar?

BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 serisinini fiyat listesi yayınlandı. Dizel ve benzinli seçeneklerinin yanı sıra otomatik vites ve sürüş keyfiyle de fark yaratan BMW’nin tüm serileri, lüksüne düşkün sürücülerin tercihi oluyor.

BMW 1 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

Önden çekişli sisteme geçerek şaşırtan BMW 1 serisi, dizel ve benzinli seçenekleriyle satışa sunuluyor.

● BMW 118i Sport Line Benzin Otomatik 401.300 TL

● BMW 118i Luxury Line Benzin Otomatik 414.200 TL

● BMW 118i M Sport Benzin Otomatik 417.700 TL

● BMW 116d Sport Line Dizel Otomatik 414.200 TL

● BMW 116d Luxury Line Dizel Otomatik 426.800 TL

● BMW 116d M Sport Dizel Otomatik 430.300 TL

BMW 2 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 2 serisi, benzinli BMW 218i ve dizel BMW216d versiyonları ile piyasaya giriş yaptı. Her iki model de 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıyor.

● BMW 216d Active Tourer Premium Line Dizel Otomatik 388.800 TL

● BMW 216d Active Tourer Luxury Line Dizel Otomatik 428.100 TL

● BMW 218i Cabrio M Sport Benzin Otomatik 518.600

● BMW 218i Gran Coupe First Edition Sport Line Benzin Otomatik 458.800 TL

● BMW 218i Gran Coupe First Edition Luxury Line Benzin Otomatik 471.800 TL

● BMW 218i Gran Coupe First Edition M Sport Benzin Otomatik 499.800 TL

● BMW 216d Gran Coupe First Edition Sport Line Dizel Otomatik 469.800 TL

● BMW 216d Gran Coupe First Edition Luxury Line Dizel Otomatik 482.500 TL

● BMW 216d Gran Coupe First Edition M Sport Dizel Otomatik 510.000 TL

BMW 3 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 3 serisinin Türkiye’de yalnızca 320i modeli bulunuyor. Bu modelin fiyat listesi ise şu şekilde:

● BMW 320i Sedan First Edition Sport Line Benzin Otomatik 598.700 TL

● BMW 320i Sedan First Edition Luxury Line Benzin Otomatik 627.800 TL

● BMW 320i Sedan First Edition M Sport Dizel Otomatik 648.600 TL

BMW 4 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 4 serisinin ülkemizde BMW 420i Coupe ve BMW 430i Coupe modelleri bulunuyor. Her iki model de 8 ileri Steptronic şanzıman teknolojisini adapte ediyor.

● BMW 420i Coupé Edition M Sport Benzin Otomatik 746.100 TL

● BMW 430i Coupé Edition M Sport Benzin Otomatik 948.000 TL

BMW 5 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW 5 serisi ülkemizde modelleri çeşitlenen serilerden biri. Piyasada BMW 520i, BMW 530i xDrive ve BMW 520d xDrive modelleriyle bulunuyor.

● BMW 520i Sedan Luxury Line Benzin Otomatik 825.200 TL

● BMW 520i Sedan M Sport Benzin Otomatik 841.700 TL

● BMW 520i Special Edition Luxury Line Benzin Otomatik 869.100 TL

● BMW 520i Special Edition M Sport Benzin Otomatik 885.500 TL

● BMW 530i xDrive Sedan Special Edition Luxury Line Benzin Otomatik 1.315.100 TL

● BMW 530i xDrive Sedan Special Edition M Sport Benzin Otomatik 1.347.900 TL

● BMW 520d xDrive Sedan Special Edition Luxury Line Dizel Otomatik 1.269.300 TL

● BMW 520d xDrive Sedan Special Edition M Sport Dizel Otomatik 1.293.500 TL

BMW 6 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

Alman devinin 6 serisi dış ve kokpit tasarımları en çok beğenilen araçlar arasında bulunuyor. Serinin fiyatları da markanın üst segment araçları arasında daha makul fiyatlı olanlar arasında.

● BMW 630i Gran Tourismo Luxury Line 1.475.200 TL

● BMW 630i Gran Tourismo M Sport 1.522.900 TL

BMW 7 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW’nin en üst segmentlerinden biri olan serinin fiyatları dudak uçaklatıyor. Seride kullanılan motorlar ise 400 Nm ve 680 Nm arasında torklarıyla göz dolduruyor.

● BMW 730i Sedan Pure Excellence Benzin Otomatik 2.223.600 TL

● BMW 730i Sedan M Excellence Benzin Otomatik 2.240.200 TL

● BMW 730Li Sedan Pure Excellence Benzin Otomatik 2.428.300 TL

● BMW 730Li Sedan M Excellence Benzin Otomatik 2.461.100 TL

● BMW 740Ld xDrive Pure Excellence Dizel Otomatik 3.026.900 TL

● BMW 740Ld xDrive M Excellence Dizel Otomatik 3.074.900 TL

BMW 8 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

BMW’nin en yüksek teknoloji ve lüks donanımlarla donattığı 8 serisindeki tüm araçların fiyatları 3.000.000 TL’den başlıyor.

● BMW 840i xDrive Coupe M Sport Benzin Otomatik 3.312.000 TL

● BMW 840i xDrive Coupe M Technic Benzin Otomatik 3.424.900 TL

● BMW 840i xDrive Cabrio M Sport Benzin Otomatik 3.503.500 TL

● BMW 840i xDrive Cabrio M Technic Benzin Otomatik 3.618.100 TL

● BMW 840i xDrive Gran Coupe M Sport Benzin Otomatik 3.522.400 TL

● BMW 840i xDrive Gran Coupe M Technic Benzin Otomatik 3.637.000 TL

● BMW 840d xDrive Gran Coupe M Sport Dizel Otomatik 3.601.300 TL

● BMW 840d xDrive Gran Coupe M Technic Dizel Otomatik 3.715.900 TL