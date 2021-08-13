BMW X2 Serisi 2021 ne kadar? İşte BMW X2 fiyat listesi ve özellikleri

Tasarım olarak BMW X ailesindeki diğer üyelerden ayrılan araç oldukça etkileyici bir tasarıma sahip. Araç klasik renklerin yanında turuncu da dahil olmak üzere sekiz ayrı renkte satışa sunuluyor. BMW X2 serisi fiyatları ve seriyle ilgili detayları sizler için derledik.

BMW X2 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

BMW X2 2021’de öne çıkan özelliklerden biri, hava girişleri. Üç parçalı hava girişine sahip olan seride kullanıcılar fren ve motor soğutmada herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çiziyor. Tasarımda öne çıkan bir başka özellik ise, çamurluk davlumbazları ve marşpiyeler. Aracı sağlamlaştıran bu tasarımsal öğeler, spor araba tutkunlarının çok sevdiği görünümü destekler nitelikte. X2 serisinin iç tasarımda ise Micro Hexagon ve Sentatec kombinasyonlarından yana tercih yapılmış. Spor arabalar için oldukça önemli olan jantlarda da geniş seçenekler bulunuyor. Ön ve arka jantlar için sunulan seçenekler BMW’nin bu güne kadar geliştirdiği en atletik tasarımlara sahip jantlar arasından seçilmiş.

Seride sürüş kontrolünün tercihi de sürücüye bırakılıyor. Standart Comfort modu ve Sport modu arasında tercih yapabileceğiniz aracın pakete ekleyebileceğiniz ek donanımları da göz dolduruyor. Bu ek donanımlar arasında, aydınlatma düzenekleri, koltuk ayarlamaları, kokpit değişiklikleri, ilave navigasyon özellikleri ve süspansiyon alçaltma gibi özellikler bulunuyor. Maksimum 192 km/sa hızını gören araç, 0-100 km’ye 11.5 saniyede çıkıyor.

BMW X2 YAKIT TÜKETİMİ NE KADAR?

Virajları kolay aldırması ve sürüş kalitesiyle ön plana çıkan 2021 X2 serisiyle ilgili merak edilen konulardan biri de yakıt tüketimi. Araçların yakıt tüketimi şehirlerarası yolda 100km bazında 4.8 litre olarak hesaplanıyor. Ancak bu oranın şehir içi kullanımda daha yüksek olması söz konusu. Şehir içi kullanım için yakıt tüketimi 5.2 olarak hesaplanıyor. X2 kadar kıvrak bir spor SUV için bu oranın makul olduğunu söylenebilir. BMW X2 serisi kendi sınıfına ait araçlar içerisinde yakıt tüketimi olarak daha makul bir seri olarak karşımıza çıkıyor.

BMW X2 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

X1 ve X3 arasında bir geçiş serisi olarak konumlandırılan X2, fiyat bandı olarak da bu özelliğini koruyor. 2021 X2 serisinin ÖTV oranı ise %80.

● BMW X2 sDrive16d M Sport Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 640.800 TL

● BMW X2 sDrive16d M Sport X Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 640.800 TL

● BMW X2 sDrive16d Special Edition M Sport Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 678.300 TL

● BMW X2 sDrive16d Special Edition M Sport X Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 678.300 TL

● BMW X2 sDrive16d Special Edition M Mesh Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg TL 695.400

2021 BMW X2 SERİSİ KİRALAMA FİYATLARI

2021 BMW X2 serisinin kira fiyatları da X1 ve X3 arasında konumlanıyor. X1 serisi kiralama fiyatlarında 10.000-11.000 bandına otururken bu rakam X2 serisi için 15.000 - 17.000 bandına yükseliyor. M Sport ve M Sport X modelleri daha düşük fiyatlı kiralama seçeneklerini oluştururken, Special Edition modeller 17.000 TL’ye kadar yükseliyor.



