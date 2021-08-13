FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. BMW X2 Serisi 2021 ne kadar? İşte BMW X2 fiyat listesi ve özellikleri

BMW X2 Serisi 2021 ne kadar? İşte BMW X2 fiyat listesi ve özellikleri

13.08.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst segment araçlarda portfolyosuna farklı renkler kazandırmaya başladığı gözlemlenen BMW, 2021 X2 serisiyle bu konuya ağırlık verdiğini yeniden göstermiş oldu. X2 orjinal tasarımı ve spor özellikleriyle üst segmentte yüksek araca binmek isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

BMW X2 Serisi 2021 ne kadar? İşte BMW X2 fiyat listesi ve özellikleri

Tasarım olarak BMW X ailesindeki diğer üyelerden ayrılan araç oldukça etkileyici bir tasarıma sahip. Araç klasik renklerin yanında turuncu da dahil olmak üzere sekiz ayrı renkte satışa sunuluyor. BMW X2 serisi fiyatları ve seriyle ilgili detayları sizler için derledik.

BMW X2 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

BMW X2 2021’de öne çıkan özelliklerden biri, hava girişleri. Üç parçalı hava girişine sahip olan seride kullanıcılar fren ve motor soğutmada herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çiziyor. Tasarımda öne çıkan bir başka özellik ise, çamurluk davlumbazları ve marşpiyeler. Aracı sağlamlaştıran bu tasarımsal öğeler, spor araba tutkunlarının çok sevdiği görünümü destekler nitelikte. X2 serisinin iç tasarımda ise Micro Hexagon ve Sentatec kombinasyonlarından yana tercih yapılmış. Spor arabalar için oldukça önemli olan jantlarda da geniş seçenekler bulunuyor. Ön ve arka jantlar için sunulan seçenekler BMW’nin bu güne kadar geliştirdiği en atletik tasarımlara sahip jantlar arasından seçilmiş.

Seride sürüş kontrolünün tercihi de sürücüye bırakılıyor. Standart Comfort modu ve Sport modu arasında tercih yapabileceğiniz aracın pakete ekleyebileceğiniz ek donanımları da göz dolduruyor. Bu ek donanımlar arasında, aydınlatma düzenekleri, koltuk ayarlamaları, kokpit değişiklikleri, ilave navigasyon özellikleri ve süspansiyon alçaltma gibi özellikler bulunuyor. Maksimum 192 km/sa hızını gören araç, 0-100 km’ye 11.5 saniyede çıkıyor.

BMW X2 YAKIT TÜKETİMİ NE KADAR?

Virajları kolay aldırması ve sürüş kalitesiyle ön plana çıkan 2021 X2 serisiyle ilgili merak edilen konulardan biri de yakıt tüketimi. Araçların yakıt tüketimi şehirlerarası yolda 100km bazında 4.8 litre olarak hesaplanıyor. Ancak bu oranın şehir içi kullanımda daha yüksek olması söz konusu. Şehir içi kullanım için yakıt tüketimi 5.2 olarak hesaplanıyor. X2 kadar kıvrak bir spor SUV için bu oranın makul olduğunu söylenebilir. BMW X2 serisi kendi sınıfına ait araçlar içerisinde yakıt tüketimi olarak daha makul bir seri olarak karşımıza çıkıyor.

BMW X2 SERİSİ 2021 FİYAT LİSTESİ

X1 ve X3 arasında bir geçiş serisi olarak konumlandırılan X2, fiyat bandı olarak da bu özelliğini koruyor. 2021 X2 serisinin ÖTV oranı ise %80.

● BMW X2 sDrive16d M Sport Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 640.800 TL
● BMW X2 sDrive16d M Sport X Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 640.800 TL
● BMW X2 sDrive16d Special Edition M Sport Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 678.300 TL
● BMW X2 sDrive16d Special Edition M Sport X Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg 678.300 TL
● BMW X2 sDrive16d Special Edition M Mesh Otomatik Dizel 1496 cc 116 bg TL 695.400

2021 BMW X2 SERİSİ KİRALAMA FİYATLARI

2021 BMW X2 serisinin kira fiyatları da X1 ve X3 arasında konumlanıyor. X1 serisi kiralama fiyatlarında 10.000-11.000 bandına otururken bu rakam X2 serisi için 15.000 - 17.000 bandına yükseliyor. M Sport ve M Sport X modelleri daha düşük fiyatlı kiralama seçeneklerini oluştururken, Special Edition modeller 17.000 TL’ye kadar yükseliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marketlerde yeni dönem! Depozito İade Sistemi geliyorMarketlerde yeni dönem! Depozito İade Sistemi geliyor
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktıEda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktı
2021 BMW X1, BMW X2 ve BMW X3 kampanyalı fiyatları! 2021 BMW X1, BMW X2 ve BMW X3 kampanyalı fiyatları!
Anahtar Kelimeler:
BMW
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

"28 bin dolarım buhar oldu" demişti! Şirketten 'soruşturma' açıklaması

"28 bin dolarım buhar oldu" demişti! Şirketten 'soruşturma' açıklaması

3600 ek gösterge çıkacak mı?

3600 ek gösterge çıkacak mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.