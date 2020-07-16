Bu hibrit araç önerilerine göz atmadan araba almayın! Piyasanın en avantajlı aracı...

Hibrit araçların geçmişini 20. yüzyıl başlarına kadar uzandığı biliniyor. İlk araçlar, günümüzde üretilenlere göre oldukça basit bir tasarıma sahiptir. Düşük yakıt tüketimini yüksek performans ile buluşturan bu hibrit araçlar kullanıcısının yüzünü güldürüyor. Hibrit araç üretiminde birçok değerli araba firması birbiri ile rekabet içerisinde. Motor sesini minimum seviyelerde tutan yapısı hibrit araç kullanımı daha konforlu hale getiriyor. Bu yapıyı başarılı bir şekilde sunan birçok araç modeli bulunur.

Japon markası olan Toyota'nın hibrit versiyonu ile sunulan Yaris model araçları B segment araçlar arasında en başarılılardan biri. 1,5 litre hacimli 74 beygirlik 4 silindirli benzinli motora sahip araçta 170 Nm tork üreten 60 beygirlik elektrik motoru da bulunur. 100 km'de ortalama 3,6 litrelik bir yakıt tüketimine sahip araç trafik içerisinde sürücüler için büyük faydalara sunuyor.

TOYOTA PRIUS

Dünyanın ilk seri üretim hibrit araç modeli Toyota Prius, benzersiz bir tasarım ile görsel olarak da oldukça ilgi çekici. Hibrit araçlar arasında liderlik yaptığı düşünülen Prius modeli 1.8 litre hacimli 98 beygir 4 silindirli benzinli motor ile birlikte 163 Nm tork üretebilen 53 beygirlik elektrik motoruna sahip. 3,6 litre değeri ile başarılı bir yakıt tüketim performansına sahip hibrit araç, 0 km hızdan 100 km hıza yaklaşık 10 saniyede ulaşıyor.