Bu hibrit araç önerilerine göz atmadan araba almayın! Piyasanın en avantajlı aracı...

Hibrit araçların geçmişini 20. yüzyıl başlarına kadar uzandığı biliniyor. İlk araçlar, günümüzde üretilenlere göre oldukça basit bir tasarıma sahiptir. Düşük yakıt tüketimini yüksek performans ile buluşturan bu hibrit araçlar kullanıcısının yüzünü güldürüyor. Hibrit araç üretiminde birçok değerli araba firması birbiri ile rekabet içerisinde. Motor sesini minimum seviyelerde tutan yapısı hibrit araç kullanımı daha konforlu hale getiriyor. Bu yapıyı başarılı bir şekilde sunan birçok araç modeli bulunur.
Japon markası olan Toyota'nın hibrit versiyonu ile sunulan Yaris model araçları B segment araçlar arasında en başarılılardan biri. 1,5 litre hacimli 74 beygirlik 4 silindirli benzinli motora sahip araçta 170 Nm tork üreten 60 beygirlik elektrik motoru da bulunur. 100 km'de ortalama 3,6 litrelik bir yakıt tüketimine sahip araç trafik içerisinde sürücüler için büyük faydalara sunuyor.
Dünyanın ilk seri üretim hibrit araç modeli Toyota Prius, benzersiz bir tasarım ile görsel olarak da oldukça ilgi çekici. Hibrit araçlar arasında liderlik yaptığı düşünülen Prius modeli 1.8 litre hacimli 98 beygir 4 silindirli benzinli motor ile birlikte 163 Nm tork üretebilen 53 beygirlik elektrik motoruna sahip. 3,6 litre değeri ile başarılı bir yakıt tüketim performansına sahip hibrit araç, 0 km hızdan 100 km hıza yaklaşık 10 saniyede ulaşıyor.
Merkezi İsveç'in Göteborg şehrinde bulunan lüks otomobil markası Volvo, hibrit araç üretimi konusunda da başarılı modellere sahip. O modellerden birisi de Volvo CX90. Lüks SUV araç sevenler bu modeli rahatlıkla tercih edebilirler. 2000 cc ve 320 beygir gücünde benzinli motoru ve 87 beygir gücüne sahip elektrik motoru barındıran bu model safkan melez 4x4 bir otomobildir. Dayanıklı kasaları ile ünlenen Volvo'nun bu aracı 100 km'de 2,1 litre yakıt tüketimi sağlıyor.
Modern çizgilere sahip araba modelleri ile karşımıza çıkan Alman markası BMW, melez otomobil üretiminde de rekabetçi modellere sahip. BMW I8 modeli ile hem spor araba sevenler hem de çevreci olanlar için hibrit yakıt sistemine sahip bir araç. Yüksek performans gücüne sahip I8, 0 km hızdan 100 km hıza 4,4 saniyede çıkabiliyor. 1,5 litrelik hacme sahip 231 beygirlik 3 silindirli çift turbolu benzinli motor ve 250 Nm tork üretebilen 131 beygir elektrikli motor barındırıyor. Benzinli motorunun ürettiği torkun gücü 250 Nm'dir. Şık ve farklı tasarımlara sahip bu araç rakiplerine göz dağı veriyor.
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