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'Bu para faizden çıktığı an...' Araç fiyatlarında düşüş beklentisine yanıt! İkinci elde yüzde 25'lik gerileme

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 15:40
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Konya’da pandemiyle başlayan araç fiyatlarındaki artışın günümüze kadar ulaştığını belirten galericiler, faizlerin düşmesiyle birlikte iç piyasada hareketlilik oluşmasını bekliyor. Galericiler "Piyasanın yavaş gitmesinden dolayı insanlarda hep bir beklenti var. Fiyatlar daha da düşer mi, fiyatların düşmesinin imkanı yok. Şu an bankalarda bekleyen çok yüklü mevduatlar var faize yatırılmış. Bu para faizden çıktığı an faizlerin düşmesiyle birlikte iç piyasada hareketlilik oluşturacak" dedi.

'Bu para faizden çıktığı an...' Araç fiyatlarında düşüş beklentisine yanıt! İkinci elde yüzde 25'lik gerileme

Otomotiv sektörü pandemi döneminde yaşanan üretim, çip krizi ve ham madde sorunuyla sekteye uğradı. Bu süreçte araç fiyatları artarken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galerici esnafı, araç piyasanın hızlanması için faizlerin düşmesiyle iç piyasada hareketlilik oluşturmasını bekliyor.

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Şu an bankalarda bekleyen çok yüklü mevduatlar var faize yatırılmış. Bu para faizden çıktığı an faizlerin düşmesiyle birlikte iç piyasada hareketliliği oluşturacak

"DEĞER KAYIPLARI ÖZELLİKLE BAZI ARAÇLARDA YÜZDE 20 İLA YÜZDE 25’LERE KADAR ÇIKTI"

Pandemi sürecinde zaman zaman bayilerde araçların olmadığı, karaborsa üzerinden satılmasıyla başlayan sorunlara değinen Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, “Şu an bayilerde istediğiniz araca, istediğiniz modele rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tabii burada arz talep düştüğü için vatandaş, bayiye gidip istediği arabayı alabiliyor ve bayiler de artık stoklarındaki araçları satabilmek için, araç biriktirmemek için farklı kampanyalar yapıyor. İşte markalar 12 aya kadar sıfır faiz gibi belirli tutarına bir uygulama yapıyor, bazısı çok düşük faiz oranlarında kampanyalar yapıyor ellerindeki araçları satabilmek ve hızlı sattıkları arabaları aynı şekilde devam ettirebilmek adına. Tabii biz hep şunu söylüyoruz; eskiden sıfır bir araçta, 1 milyonluk bir araba bayideki sıfır fiyatıyla aynısı 2024 model bir aracın plakası takıldığı an yüzde 7 ile yüzde 10’a kadar bir değer kaybı olurdu. Bugüne baktığımız zaman şu anda bu değer kayıpları özellikle bazı araçlarda yüzde 20 ila yüzde 25’lere kadar çıktı. Yani aracı sıfır bayiden aldığınız zaman plakası takıldı, tescili yapıldıktan sonra 1 milyonluk arabada şu an için 750 ila 800 bin liraları görüyoruz. Bu da piyasanın yavaş gitmesinden dolayı insanlarda hep bir beklenti var. İşte fiyatlar daha da düşer mi, fiyatların düşmesinin imkanı yok. Çünkü sıfır araçlara her ay periyodik neredeyse bir zam geliyor. Bu zaman zaman döviz kuruyla alakalı zaman zaman yurt dışındaki imalatın üretimin de artış maliyetlerinden dolayı. Tabii bu da ne yapıyor dersek sürekli araç fiyatlarına zam yapıyor” dedi.

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"FAİZLERİN DÜŞMESİ İÇ PİYASADA HAREKETLİLİĞİ OLUŞTURACAK"

Sektörün yükselen faiz oranlarıyla yakından etkilendiğinin altını çizen Acıbadem, “En önemlisi Merkez Bankası’nın faizi son zamanlarda sabit tutması. Burada aslında faizlerin geriye düşme ihtimalini zaman gösterecek, biz de bunu bekliyoruz. Burada vatandaşın daha öncesinde yatırım amaçlı araç aldığı parayı, sermayesini gidip faizli mevduat hesabına yatırması zaten ortadaki sadece otomobil değil, gayrimenkul de dahil genel piyasada ticaretin önünü kapatmış oldu. Şu an bankalarda bekleyen çok yüklü mevduatlar var faize yatırılmış. Bu para faizden çıktığı an faizlerin düşmesiyle birlikte kesinlikle iç piyasada hareketliliği oluşturacak. Bu hareketlilik oluştuktan sonra da muhakkak ki araçlardaki, aradaki ilk başta söylediğim makas kesinlikle kapanmış olacak” ifadelerini kullandı.

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"ARAÇ BEDELİNİN TAMAMINI VE GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNDEN GEÇİRİN"

Son olarak araç alacak vatandaşlara seslenen Abdullah Acıbadem, “İnternet üzerinden vatandaşımız bir bireysel ilan gördüğü zaman muhakkak ki yani Ticaret Bakanlığımızın yeni çıkarttığı yönetmelikte güvenli ödeme sistemini kullansın. Burada şahısları da kapsıyor. Yani burada kesinlikle bireysel araç aldınız, tanımadığınız birinden notere gittiniz hiçbir şekilde araç bedelinin tamamını güvenli ödeme sistemden geçirin. Burada hem alıcıyı hem satıcıyı güven altına almış oluyor. Çünkü diğer türlü işte bir kısım rakamı geçirip üstünü açıkta bıraktığınız an kişinin kötü niyetli olduğu an dolandırılmaya mahkumsunuz” diye konuştu. (İHA)

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