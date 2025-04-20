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Büyük ödül için 7 model yarışacak! "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiliyor: "Hepsi kendi sınıfında güçlü ve dikkat çekici"

20.04.2025 12:54
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Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında heyecan dorukta. Bu yıl 10.'su düzenlenen yarışmada finale 7 model kaldı. Büyük ödül için yarışacak modeller; BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster. Karar vermenin zor olacağı söyleniyor.

Büyük ödül için 7 model yarışacak! "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiliyor: "Hepsi kendi sınıfında güçlü ve dikkat çekici"

Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) düzenlenen ve otomotiv sektöründe prestijli bir yere sahip olan yarışmada heyecan dorukta. Finale kalan modellerin belli olmasıyla geri sayım başladı. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık "Finale kalan tüm modeller kendi sınıfında güçlü ve dikkat çekici otomobiller" dedi.

42 MODEL ARASINDA FİNALE KALDILAR

Ekol TV'de yer alan habere göre; OGD üyelerinin oylarıyla belirlenen finalist modeller, Şubat 2024 - Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye pazarına giren 42 yeni model arasından seçildi. Finale kalan modeller ise şu şekilde sıralandı: BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster.

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GERİ SAYIM BAŞLADI

Kazanan otomobil, Haziran ayında düzenlenecek törenle açıklanacak. Bunun yanı sıra, “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” gibi kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.

"KARAR VERMEK ZOR OLACAK"

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl 10’uncusu düzenlenen organizasyonun her zamanki gibi büyük bir heyecana sahne olacağını vurgulayarak, “Finale kalan tüm modeller kendi sınıfında güçlü ve dikkat çekici otomobiller. Üyelerimizin karar vermesi yine zor olacak. Bu yarışma, sektörün hem rekabetini hem de gelişimini destekleyen önemli bir platform” açıklamasında bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil yarışma
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