BYD 2026’nın ikinci zammını yaptı: Türkiye fiyat listesi değişti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından 2025'te 'Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası' seçilen BYD, hibrit pazarının lideri olurken aynı zamanda elektrik destekli otomobillerde de pazar payının zirvesinde yer aldı.

8 MODEL İLE TÜRKİYE PAZARINDA

2025 yılını 45 bin 537 adetlik satışla bitiren BYD, 8 modelle Türkiye pazarında yer alıyor.

Çinli marka 2026 yılında fiyatlarına ikinci kez zam yaptı. Ocak ayında yapılan fiyat artışının ardından Şubat ayının ilk gününde de fiyat listesi yeniden değişti.

FİYATLAR NE KADAR ARTTI?

Ocak–Şubat karşılaştırmasına göre Atto 2 Boost 49 bin TL,

Atto 2 Comfort 54 bin TL,

Atto 3 Design 40 bin TL ve Dolphin Comfort 65 bin TL zamlandı.

Üst segmentte ise:

Seal Excellence 78 bin TL,

Sealion 7 Excellence 81 bin TL,

Han Executive 94 bin TL

Tang Flagship 104 bin TL artışla dikkat çekti.

Seal U EV, Seal Design ve Sealion 7 Design modellerinde ise fiyat değişikliği olmadı.

BYD’NİN YENİ FİYAT LİSTESİ

İşte 1 Şubat itibarıyla Ocak fiyatı ve güncellenen Şubat fiyat listesi…

Kaynak: Türkiye Gazetesi