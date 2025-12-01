FİNANS

BYD ATTO 2 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı belli oldu

BYD, yüzde 100 elektrikli kompakt SUV modeli ATTO 2’yi bu ay Türkiye pazarına sunuyor. 463 kilometreye varan şehir içi menzile sahip modelin Türkiye fiyatları belli oldu. İşte ATTO 2'nin özellikleri ve Türkiye satış fiyatı...

Cansu Akalp

BYD, tamamen elektrikli kompakt şehirli SUV modeli ATTO 2'yi bu ay Türkiye pazarına sunacak. BYD'nin Türkiye'deki 8. elektrikli ve ürün gamı içindeki 9. modeli olan ATTO 2, bu ay Türkiye'deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak. ATTO 2, Boost donanım versiyonu için 1 milyon 529 bin, Comfort donanım versiyonu için ise 1 milyon 629 bin liralık özel lansman fiyatlarıyla tüketicilerle buluşuyor.

Modern SUV tasarımını kompakt boyutlarla bir araya getiren, 4 bin 310 milimetre uzunluğa, 1830 milimetre genişliğe ve 1675 milimetre yüksekliğe sahip olan BYD ATTO 2'nin dingil mesafesi ise 2 bin 620 milimetre olarak ölçülüyor.

BYD ATTO 2 Türkiye ye geliyor! Fiyatı belli oldu 1

Modelde ön aksa entegre edilmiş 130 kilovat gücünde elektrik motoru bulunuyor. Motor, 290 Nm tork üreterek aracı 0'dan 100 kilometre hıza 7,9 saniyede ulaştırıyor.

BYD ATTO 2 Türkiye ye geliyor! Fiyatı belli oldu 2

Araçtaki 45,12 kilovat saat (kWsa) kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 kilometre karma menzil sağlıyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 463 kilometreye kadar yükseliyor.

Modelin her iki donanım seviyesinde de 17 inç jant, panoramik cam tavan, dönebilir 12,8 inç multimedya ekranı, 8,8 inç dijital gösterge paneli, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve sesli komut sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

Modelin güvenlik donanımları arasında öne çıkanlar ise otonom acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk algılama, kör nokta uyarısı ve geri manevra uyarı sistemleri yer alıyor.

BYD ATTO 2 Türkiye ye geliyor! Fiyatı belli oldu 3

ATTO 2, aynı zamanda Android Auto ve Apple CarPlay destekli bilgi-eğlence sistemine sahip olurken, NFC kart ve akıllı telefonlarla erişim imkanı da sunuluyor. Araç, harici cihazlara enerji sağlayabilen Araç Enerji Paylaşımı (VtoL) teknolojisini de kullanıcılarına sunuyor.

