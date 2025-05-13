FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor! O şehirde fabrika kuracaklar, detayları canlı yayında açıkladı...

2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan İtalyan SWM Motors, Türkiye'ye yatırım yapmayı hazırlanıyor. SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, 2025'in son çeyreğinde Eskişehir'de yerli üretime başlayacaklarını ifade etti. Azmanoğlu, fabrikanın kapasitesinden hangi modellerin üretiminin yapılacağına kadar önemli bilgiler paylaştı.

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor! O şehirde fabrika kuracaklar, detayları canlı yayında açıkladı...
Ezgi Sivritepe

Türkiye Çin otomobilleri için önemli bir üretim merkezi olmaya devam ediyor. BYD Manisa'da, Chery Samsun'da fabrika kurmaya hazırlanırken Çinli otomobil markası SWM Motors da Türkiye'de fabrika kurmak için kolları sıvadı.

swm-balkanlarda-gucleniyor-768x512

FABRİKA İÇİN TARİH VERDİ!

2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding'e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.'ye dahil edilmişti. Dev şirket, üretimine devam ederken SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, HaberTürk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

g03f-5

KAPASİTE HAKKINDA AÇIKLAMA

Azmanoğlu, 2025'in son çeyreğinde yerli üretime başlayacaklarını bildirdi. SWM'nin Türkiye fabrikasının adresi ise Eskişehir olacağını da aktardı. Ayrıca, fabrikanın üretim kapasitesinin ilk etapta yıllık 25 bin adet olarak belirlendiğini de kaydetti ve ilerleyen süreçte bu kapasitenin artıralacağının altını çizdi.

thumbs_b2_875efc068b1a0b7a740d140f0d67bdbc

HANGİ MODELLER ÜRETİLECEK?

Azmanoğlu, markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerinin Türkiye'de üretilerek ihraç edileceğini de bildirdi. Eskişehir'de ilk olarak makyajlı G01 ve G03 modellerini üretecek SWM, fabrikada üretime başlanması ile birlikte Türkiye'ye Çin'den otomobil ithal etmeyi de sonlandıracak.

Ekran görüntüsü 2025-05-13 143458

URZEMA HOLDİNG İLE BİRLİKTE ÜRETECEK

SWM Motors'u Türkiye'ye getiren ATMO Group, Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kurmuştu.
Öztürk Ailesi tarafından kurulan ve yönetilen Urzema Holding, ticari araç ekipmanları, treyler ekipmanları, kamyon üst yapı ekipmanları, tren vagonları ve benzeri demiryolu ekipmanları, savunma sanayi ekipmanları üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amerika'da görüp memleketinde yaptı 'Kimsenin haberi yok'Amerika'da görüp memleketinde yaptı 'Kimsenin haberi yok'
Yaş çay fiyatı belli oldu!Yaş çay fiyatı belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
Çin Türkiye Otomobil yatırım elektrikli araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

Yarış kızıştı! Bankada parası olanlar dikkat... Yüzde 60'a yaklaşıyor

Yarış kızıştı! Bankada parası olanlar dikkat... Yüzde 60'a yaklaşıyor

Uçuşlarda yeni düzenleme!

Uçuşlarda yeni düzenleme!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.