BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor! O şehirde fabrika kuracaklar, detayları canlı yayında açıkladı...

Türkiye Çin otomobilleri için önemli bir üretim merkezi olmaya devam ediyor. BYD Manisa'da, Chery Samsun'da fabrika kurmaya hazırlanırken Çinli otomobil markası SWM Motors da Türkiye'de fabrika kurmak için kolları sıvadı.

FABRİKA İÇİN TARİH VERDİ!

2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding'e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.'ye dahil edilmişti. Dev şirket, üretimine devam ederken SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, HaberTürk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

KAPASİTE HAKKINDA AÇIKLAMA

Azmanoğlu, 2025'in son çeyreğinde yerli üretime başlayacaklarını bildirdi. SWM'nin Türkiye fabrikasının adresi ise Eskişehir olacağını da aktardı. Ayrıca, fabrikanın üretim kapasitesinin ilk etapta yıllık 25 bin adet olarak belirlendiğini de kaydetti ve ilerleyen süreçte bu kapasitenin artıralacağının altını çizdi.

HANGİ MODELLER ÜRETİLECEK?

Azmanoğlu, markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerinin Türkiye'de üretilerek ihraç edileceğini de bildirdi. Eskişehir'de ilk olarak makyajlı G01 ve G03 modellerini üretecek SWM, fabrikada üretime başlanması ile birlikte Türkiye'ye Çin'den otomobil ithal etmeyi de sonlandıracak.

URZEMA HOLDİNG İLE BİRLİKTE ÜRETECEK

SWM Motors'u Türkiye'ye getiren ATMO Group, Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kurmuştu.

Öztürk Ailesi tarafından kurulan ve yönetilen Urzema Holding, ticari araç ekipmanları, treyler ekipmanları, kamyon üst yapı ekipmanları, tren vagonları ve benzeri demiryolu ekipmanları, savunma sanayi ekipmanları üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.