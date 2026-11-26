Japon otomotiv üreticisi Toyota, Brezilya'daki üretim faaliyetlerini tek merkezde toplama stratejisi kapsamında Sorocaba kentinde yeni fabrikasını hizmete açtı. Kasım 2026'da üretime başlayan tesis, şirketin 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı 11,5 milyar Brezilya reali tutarındaki yatırım programının merkezinde yer alıyor.

Toyota, Brezilya'daki üretim yapılanmasını yeniden şekillendirerek yeni fabrikasında otomobil üretimine başladı. Yüksek otomasyon teknolojisiyle donatılan tesisin devreye girmesiyle şirketin ülkedeki yıllık üretim kapasitesi 270 bin araca ulaştı.

Şirket, yeni fabrikanın açılışından beş ay önce, haziran ayında Indaiatuba'daki tesisini kapatmıştı. 28 yıl boyunca faaliyet gösteren fabrikada 1 milyondan fazla Corolla üretilmişti.

KAPANAN FABRİKADAKİ ÇALIŞANLARA 80 MAAŞI AŞAN TAZMİNAT

Indaiatuba fabrikasının kapanması sürecinde yaklaşık 1.500 çalışana 80 maaşın üzerinde kıdem tazminatı içeren paketler sunuldu. Çalışanların büyük bölümü başka bir tesise geçmek yerine tazminat alarak şirketten ayrılmayı tercih etti.

Sorocaba'daki yeni fabrikada ise ilk aşamada 1.700 kişiye doğrudan istihdam sağlandı.

YENİ HİBRİT PİKAP MODELİ DE ÜRETİLECEK

Hibrit teknolojilerine ağırlık veren yeni tesiste Corolla ve Corolla Deck modellerinin üretimi gerçekleştirilecek. Fabrikanın açılışında ayrıca Toyota Hilux'un altında konumlandırılması planlanan yeni bir pikap modeli de duyuruldu.

Benzin, etanol ve elektrik enerjisini bir arada kullanacak hibrit motor sistemiyle donatılması planlanan yeni modelin, Toyota'nın Brezilya pazarındaki ürün gamını genişletmesi hedefleniyor.