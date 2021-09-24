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Çarpıcı rapor geldi: Avrupa otomotiv pazarı yüzde 18,1 azaldı! Türkiye'nin satış sıralaması ise 6 oldu

24.09.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa otomotiv pazarı 2021 Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9, otomobil pazarı yüzde 18,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azalış gösterdi. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 28 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında da yine 6. ülke olarak yer aldı.

Çarpıcı rapor geldi: Avrupa otomotiv pazarı yüzde 18,1 azaldı! Türkiye'nin satış sıralaması ise 6 oldu

AB (26), Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9, otomobil pazarı yüzde 18,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azalış gösterdi.

YÜZDE 15,9 AZALDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomotiv pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 15,9 azaldı ve 873 bin 831 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 39 bin 271 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 18,1 azaldı ve toplam 724 bin 710 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Ağustos ayında ise Avrupa otomobil pazarı 884 bin 525 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Ağustos ayında yüzde 5,7 azalış gösterdi ve 125 bin 19 adede ulaştı. 2020 Ağustos ayında 132 bin 537 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı ise 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8, otomobil pazarı yüzde 12,7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 27,4 arttı. Otomotiv pazarında 9 milyon 799 bin 899 adet satış gerçekleşti.

Otomobil pazarı Ocak-Ağustos döneminde, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 12,7 arttı. Bu dönemde toplam 8 milyon 188 bin 886 adet satış gerçekleşti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında yüzde 27,4 arttı ve 1 milyon 358 bin 313 adede yükseldi. 2020 yılında ise 1 milyon 66 bin 523 adet satış gerçekleşmişti.

TÜRKİYE 6. ÜLKE OLDU

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 28 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında da yine 6. ülke olarak yer aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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