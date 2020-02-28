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Cenevre'deki otomobil fuarına korona engeli

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.02.2020 15:54 | Son Güncelleme

Cenevre'de gelecek hafta başlaması planlanan otomobil fuarı, dünya genelinde büyük endişeye neden olan korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Cenevre'deki otomobil fuarına korona engeli

Çin'den yayılan ve ülkeleri sınırlarını kapatmaya kadar götüren korona virüsüne karşı bir önlem de İsviçre'den geldi. Geçtiğimiz hafta korona virüsü endişesi nedeniyle binden fazla kişinin katılacağı tüm etkilikleri durdurma kararı alan İsviçreli yetkililer, Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal etti. Gelecek hafta Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi planlanan otomobil fuarının organizatörü Palexpo Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Maurice Turrettini yaptığı açıklamada şovun iptal edildiğini duyurdu. Turrettini açıklamasında, "Bu durumdan üzgünüz. Ancak tüm katılımcıların sağlığı bizim ve katılımcılarımızın en önemli önceliğidir. Bu, bir zorunlu gerekçe ve Cenevre'de büyük yatırım yapan yatırımcılar için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünya genelindeki toplam vaka sayısı 83 bin 898'e yükseldi.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
otomobil fuarı, cenevre,

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