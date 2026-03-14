Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor: Gizleyen bile var

Yeni Trafik Kanunu ile araçlara sonradan takılan ses ve görüntü sistemleri yasaklandı. Otomobilinde bu tarz sistemlerin bulunduğu araç sahipleri ise söküm için adeta sıraya girdi. Ceza ödemek istemeyen otomobil sahipleri, mevcut ses ekipmanlarını gizleyerek monte ettirmeye çalışıyor.

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor: Gizleyen bile var
Rümeysa Ezgi Sivritepe

1 Nisan itibarıyla aracında ses ve görüntü sistemi bulunduranlar para cezası ödeyecek. Yeni Trafik Kanunu kapsamında ceza ödemek istemeyen sürücüler oto aksesuar ve ses sistemi atölyelerine akın etmeye başladı. İstanbul’da ise işletmelerde yoğunluk oluştu.

GİZLENEREK MONTE EDİLMEYE BAŞLANDI

Eskiden yüksek sesli modifiye sistemlerini taktıran araç sahipleri, artık cezadan korunmak için sistemlerini söktürmek veya daha yasal çözümler bulmak istiyor. Bu süreçte birçok araçta, fabrikadan çıkan orijinal hoparlör ve sistemler geri takılıyor veya mevcut ses ekipmanları araçların hoparlör yuvalarına gizlenerek monte ediliyor.

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor: Gizleyen bile var 1

SAKLAMA METOTLARI VAR

İstanbul Bahçelievler’de oto aksesuar ve ses sistemi montajı yapan Erol Kırcan, söküm için müşterilerin sıraya girdiğini belirtip şu cümleleri kurdu:

“Eskiden sistem taktıran birçok müşterimiz şimdi söküm için sıraya girdi. Bazıları orijinal hoparlörlerini geri taktırırken bazıları ise hoparlör yuvalarına özel montaj yaparak ses sistemlerini saklıyor. Biz de müşterilerimize hem yasal sınırlar içinde kalmaları hem de istedikleri performansı alabilmeleri için çözümler sunuyoruz. Bu süreç hem sektörde iş hacmini artırdı hem de iş yapış biçimimizi değiştirmemize sebep oldu. Yüzbinlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor. Pazar çok büyük”
Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor: Gizleyen bile var 2

GİZLEYEREK KULLANAN VAR

Vatandaşlar da bu dönemde farklı yöntemlerle sistemlerini korumaya çalışıyor. Modifiye aracı bulunan Tayfun Durukan “Sistemimi söktürdüm ve evde saklıyorum. Bazı arkadaşlar ise hoparlör yuvalarına gizleyerek kullanmaya devam ediyor. Dışarıdan bakıldığında her şey orijinal görünüyor. Ancak bu bir risk” diye konuştu.
Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor: Gizleyen bile var 3

“YOK PAHASINA SATIŞ YAPTI”

Bugünlerde araçlardan çıkan ikinci el ses sistemlerinin satışa sunulduğunu da söyleyen Durukan “Bazı arkadaşlar yok pahasına satış yaptı. 20 bin liralık sistemi 10 bin liraya verenler var” ifadesini kullandı.
Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor: Gizleyen bile var 4

ARACI MODİFİYE OLANLAR DİKKAT!

Ses sistemi uygulamalarının yanı sıra araçlara yapılan birçok modifiye de ceza kapsamına giriyor. Araç sahiplerinin sıkça tercih ettiği jant değişiklikleri, araç yüksekliğini artıran süspansiyon modifikasyonları, tavan veya kapı eklemeleri, far ve stop gruplarının değiştirilmesi, egzoz sistemi modifikasyonları ve dış gövdede yapılan görsel değişiklikler de yasak kapsamında...

Yetkililer, bu tür modifikasyonların hem trafik güvenliği hem de çevre ve gürültü kuralları açısından risk oluşturduğunu belirtiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandıEsenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı
A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Anahtar Kelimeler:
modifiye trafik polisi
En Çok Okunan Haberler
ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

