Çinli otomotiv devi Chery için özel yasa çıkarıldı... Samsun'da yeni fabrika kurulacak! Kamu arazisinde para ödemeden büyüyecekler!

Çin'in Türkiye'ye olan ilgisi sürüyor. Yatırım olarak Türkiye'yi tercih eden Çin, yeni bir otomobil farbikası kurmayı planlıyor. Çinli otomotiv markası Chery için özel yasal düzenleme yapıldı. Daha öncesinde de Çinli elektrikli otomobil markası olan BYD için özel yasal düzenleme yapılmıştı.

Sözcü'nün haberine göre, Samsun'da ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için çalışmalara başladı. Tekkeköy’de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlendi.

MADDE TÜKETİCİ YASASINA EKLENDİ

Çalışmalar sürerken Çinli Chery’ye de OSB’de geniş bir yer verileceği duyuldu. Bu yerin önce OSB’den tahsis yapılan firmalardan kesinti yapılarak karşılanması planlandı. OSB kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiği fark edilince TBMM’ye sunulan vergi paketinin içerisine bir madde eklenerek OSB'nin kuruluşuna izin talep edildi. Vergi paketinin hayata geçirilmemesi sonrası da o madde tüketici yasasına eklendi.

Ayrıca Chery için 'genişleme izni' de verildi. Devlete para ödenmeyeceği de eklenerek Chery'in kamu arazisinde genişleyebileceği konusunda anlaşıldı.

CHP'DEN 'ŞERH' AÇIKLAMASI

Söz konusu değişklik, CHP’nin şerhiyle birlikte diğer parti gruplarının oluru alınarak Meclis’ten geçirilmiş oldu. Görüşmelerde söz alan CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, düzenlemeyi yatırım ve istihdam yönüyle onayladıklarını ancak bazı endişeler nedeniyle şerh düştüklerini söyledi. Murat Çam, OSB’nin genişleme sahasında tarım arazileri bulunduğunu, genişleme durumunda tarımsal üretimin riske gireceğini belirtti. Çam, altyapı, atık yönetimi ve çevre etki değerlendirme işlemlerinde usulsüzlüklerin aklanmaması konusunda hassasiyetlerin altını çizdiklerini söyledi.