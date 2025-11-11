Citroen Ami fiyat 2025! Elektrikli araçta 270 bin TL... Kasım ayı kampanyaları sürüyor

Citroen Ami fiyat listesi ve güncel kampanyalar! Sıfır araç kampanyaları sürerken sıfır araba fiyatları da araç sahibi olmayı düşünenler tarafından araştırılıyor. Minik elektrikli otomobil çeşitlerinden olan Citroen Ami fiyatları ve kampanyaları da merak ediliyor.

Elektrikli araç olarak 75 km menzile sahip olan Ami'nin hız limiti 45 km/h. Yüzde 100 şarj süresi ise 4 saat.

CİTROEN AMİ FİYAT LİSTESİ

Citroen'in internet sitesinde yer alan fiyatlar şu şekilde:

6 kW Elektrik Motor - Yeni Ami - 2025 - Kampanyalı fiyat: 500 bin TL

6 kW Elektrik Motor - Yeni Ami Buggy - 2025 - Kampanyalı fiyat: 540 bin TL

Citroen sıfır araç kampanyaları olarak ise; 2025 model yılı için geçerli kampanyalar arasında Citroën Ami modelinde 270 bin TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla, Citroën Ami modelinde Kasım ayına özel: 270 bin TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da 40 bin TL nakit indirimi seçeneği var.