Citroen, Volkswagen, Renault, Dacia, Ford, Toyota, Opel... İşte en ucuz sıfır arabalar! Otomobil fiyatları son liste

Sıfır araç kampanyaları Kasım 2025! Sıfır otomobillerde yıl sonu yaklaşırken kampanya rüzgarı esmeye devam ediyor. Özellikle araç sahibi olmayı düşünüp sıfır arabaları inceleyen vatandaşlar, sıfır araba fiyatları ile bayilerin yaptığı kampanyaları merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken otomotiv distribütörleri de fiyatlarda ayarlamalara gitmeye başladı.

NTV'de yer alan habere göre; 1 milyon otomobil satış rakamı aşıldı ve yükselmesi bekleniyor. Bayiler sıfır otomobil fiyatlarında dikkat çeken indirimler gerçekleştiriyor. Araç almak isteyenler bayileri ziyaret edip kampanya ve fiyatlar hakkında bilgi almaya devam ediyor.

En ucuz araba fiyatlarında ise 999 bin 900 TL fiyatı göze çarpıyor. Sıfır otomobillerde başlangıç bu rakam olurken donanım ve özelliklere göre fiyatlar da artıyor.

İŞTE MARKA MARKA EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER