Citroen, Volkswagen, Renault, Dacia, Ford, Toyota, Opel... İşte en ucuz sıfır arabalar! Otomobil fiyatları son liste

Sıfır araç kampanyaları Kasım 2025! Sıfır otomobillerde yıl sonu yaklaşırken kampanya rüzgarı esmeye devam ediyor. Özellikle araç sahibi olmayı düşünüp sıfır arabaları inceleyen vatandaşlar, sıfır araba fiyatları ile bayilerin yaptığı kampanyaları merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken otomotiv distribütörleri de fiyatlarda ayarlamalara gitmeye başladı.
NTV'de yer alan habere göre; 1 milyon otomobil satış rakamı aşıldı ve yükselmesi bekleniyor. Bayiler sıfır otomobil fiyatlarında dikkat çeken indirimler gerçekleştiriyor. Araç almak isteyenler bayileri ziyaret edip kampanya ve fiyatlar hakkında bilgi almaya devam ediyor.
En ucuz araba fiyatlarında ise 999 bin 900 TL fiyatı göze çarpıyor. Sıfır otomobillerde başlangıç bu rakam olurken donanım ve özelliklere göre fiyatlar da artıyor.
İŞTE MARKA MARKA EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
- Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 273 bin 468 TL
- Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin TL
- Ford Puma 1 milyon 839 bin 800 TL
- Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 390 bin TL
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 1 milyon 750 bin TL
- MG Yeni HS 2 milyon 380 bin TL
- Suzuki Swift 1 milyon 585 bin TL
- Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin TL
- Peugeot E-208 1 milyon 922 bin TL
- Nissan Juke 1.0 DIG-T 1 milyon 549 bin TL
- Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 TL
- BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 TL
- Fiat Egea 1.4 Easy 999 bin 990 TL
- Volkswagen Polo 1.0 Manuel 1 milyon 765 bin TL
- Seat Ibiza Style 1 milyon 495 bin TL
- Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 649 bin 200 TL
- Renault Clio evolution 1 milyon 536 bin TL
- Jaecoo 7 Revive 2 milyon 170 bin TL
- Togg T10X V1 1 milyon 862 bin TL
- Citroen e-C3 1 milyon 375 bin TL
- Hyundai i10 1.2 MPI 1 milyon 153 bin TL
- Cupra Formentor 2 milyon 571 bin TL
- Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin TL
- KIA Picanto 1.0L 1 milyon 260 bin TL
- Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin TL
- BYD Dolphin 1 milyon 610 bin TL
- Dacia Sandero Stepway 1 milyon 420 bin TL
