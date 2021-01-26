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  4. Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı! Makam arabalarında Renault dönemi

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı! Makam arabalarında Renault dönemi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.01.2021 11:38 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım kararından vazgeçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş bir karşı hamle geldi. Bakanlıklara Volkswagen'in kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılmaması talimatı verildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı! Makam arabalarında Renault dönemi

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen yöneticisi Herbert Diess geçtiğimiz hafta kendisiyle yapılan bir röportajda Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın iptal edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu iptal nedeni ‘siyasi’ olarak öne sürülürken hükümetten Volkswagen bu kararına karşı, bir atak yapıldı.

FLAŞ 'MAKAM ARABASI' TALİMATI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Audi’nin kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılması yasaklandı.

VOLKSWAGEN YERİNE RENAULT

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre bu konuda bakanlıklara uyarı yapıldı. Özellikle kamu kuruluşlarında yoğun bir şekilde kullanılan Volkswagen Passat modelinin peyderpey Renault'a öncelik verilmek kaydıyla Ford ve Toyota markalarıyla değiştirilmesi istendi. Habere göre üst model kiralamalarda ise Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceği öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Ne güzel ya, yarın Macron bir şey söyler Renaultları bırakır Ford alırız, Amerikayla ters düşersek Fordları bırakır Skodaya geçeriz. Nasılsa para milletin parası. Bize araba mı yok?
hahahhaaaaa kıskanıyo Alamanya bizi
fransız lar cok iyi ve bizi çok seviyor ya o yüzden renault kullanalım
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