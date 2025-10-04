FİNANS

Dev otomobil üreticisinin CEO'su oğlunu sanayiye verdi! "Kaynakçı olursa mutlu olacağım"

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un CEO'su Jim Farley, 17 yaşındaki oğlunu yaz tatilinde kaynak yapmayı öğrenmesi için sanayiye verdiğini söyledi. Farley oğluyla ilgili, "Oğlum en iyi kaynakçı veya süper hizmet dizel motorlarımızda çalışan bir mekanikçi olursa, bir ebeveyn olarak çok mutlu olacağım” dedi.

Cansu Akalp

Otomotiv devi Ford'un CEO'su Jim Farley, 17 yaşındaki oğlunu yaz tatilinde sanayiye veridiğini açıkladı.

Farley, "Decoder" podcastinde yakın zamanda yayınlanan bir röportajda, “Oğluma kaynak yapmayı öğrenebileceği bir yaz işi buldum. Nasıl üreteceğini, elleriyle neler yapabileceğini ve insanlara güvenmeyi öğrendi” dedi.

"OĞLUM EN İYİ KAYNAKÇI OLURSA MUTLU OLACAĞIM"

Farley, bu deneyimin oğluna bir seçenek sunduğunu söylerken “Oğlum en iyi kaynakçı veya süper hizmet dizel motorlarımızda çalışan bir mekanikçi olursa, bir ebeveyn olarak çok mutlu olacağım” dedi.

Farley, oğlunu birkaç ay için kaynakçı olarak çalıştırmasının amacını, mavi yakalı işçileri haksız bir şekilde değersizleştiren ve üniversite diplomasına sahip olanları aşırı derecede ön plana çıkaran kültürel değişime karşı durmak olarak açıkladı.

Farley mavi yakanın değersizleştirilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Ebeveynlerimiz ve büyükanne-büyükbabalarımız bu tür işler sayesinde ülkemizi harika bir yer haline getirdi. Ancak toplumumuz, bu insanları yapay zeka alanındaki en yeni mühendisler gibi takdir etmiyor."

Otomotiv teknisyenlerine olan talebi daha yakından inceleyen ticaret grubu Tech Force ise ABD'nin yeni talebi karşılamak ve sektörden ayrılan işçilerin yerini doldurmak için yılda 100 binden fazla yeni işe ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

