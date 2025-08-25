'Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat' Araba alacaklar dikkat

İkinci el otomobil piyasasında ciddi bir hareketlilik, fiyatlarda da hatırı sayılır bir artış var. Peki, bu artışın nedenleri ne? Otomobil piyasası için beklentiler neler? İşte detaylar...

"YÜZDE 5-10 ARTIŞ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, "Çünkü yaz aylarında olmamız itibarıyla ikinci el araçlarda da bir yüzde 5 - yüzde 10 civarında bir artış gözlemlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında talep zaten artarken sıfır araçlarda ÖTV'nin de yükselmesiyle beraber ikinci elde fiyatlar vites yükseltti. Sektördekiler, 1 milyon 200 TL - 1 milyon 300 bin TL civarında olan araçların şu anda 1 milyon 700 bin TL civarına geldiğini belirtti.

2 yıl önce sıfır araçların yok satması fırsatçıları harekete geçirmiş, bayiler aksesuar farkı istemeye başlamış, ikinci elde piyasa sıfırın üzerine çıkmıştı. Ancak bu kez durumun farklı olduğu belirtildi. İkinci el araç piyasasına gelen zammın sebebinin yaz dönemi artan talepler ve sıfır araçlara gelen ÖTV zammı olduğu aktarıldı.

Kayatuzu "Geçtiğimiz Temmuz ayı itibarıyla 0 kilometre araçlarda bir ÖTV düzenlemesi oldu. Bu birçok araca fiyat artışı olarak yansıdı. Dolayısıyla bu da ikinci el piyasasında etkilenmiş olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Sektördekiler, 1 milyon 900 bin TL civarında olan bir aracın da şu anda 2 milyon TL - 2 milyon 100 bin TL civarına kadar çıktığını belirtti. 4-5 milyonluk araçlarda ise aşağı yukarı 1 milyona yakın zam olduğu aktarıldı.

"İKİNCİ EL ARAÇLARA RAĞBET VAR"

Kayatuzu "Tatil, memleket gezileri, düğün, dernek gibi vatandaşımızın araca ihtiyaç duyduğu bir mevsim dönemindeyiz. Dolayısıyla bu dönemde de ikinci el araçlara bir rağbet var" dedi.

Uzmanların, yazın da etkisiyle artışa geçen fiyatların bu seviyede kalmayacağı görüşünde olduğu belirtildi. Tahminleri doğru çıkarsa kampanyalarla birlikte piyasa kısa zamanda yeniden dengelenecek.

"EKİM AYI İTİBARIYLA GÖRÜLMEYE BAŞLAYACAKTIR"

Kayatuzu "Her sene, sene sonlarında, Aralık ayında beklenen 0 kilometre kampanyaları bu sene Türkiye'de belki de Ekim ayı itibarıyla görülmeye başlayacaktır. Bu hareketlilik ikinci elde de bir fırsat oluşturacaktır. Doğru aracı doğru fiyata almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.