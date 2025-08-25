FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

'Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat' Araba alacaklar dikkat

ÖTV düzenlemesiyle beraber ikinci el araç piyasasında yaşanan hareketlilik, araç satın almak isteyen vatandaşların gündeminde. Fiyatlardaki artış konuşulurken vatandaşlar araba almak için doğru zamanı kollamaya çalışıyor. Sektör temsilcilerinden, ikinci el araç piyasasını da etkileyecek kritik bir tarih geldi. İşte detaylar...

'Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat' Araba alacaklar dikkat
Hande Dağ

İkinci el otomobil piyasasında ciddi bir hareketlilik, fiyatlarda da hatırı sayılır bir artış var. Peki, bu artışın nedenleri ne? Otomobil piyasası için beklentiler neler? İşte detaylar...

Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat Araba alacaklar dikkat 1

"YÜZDE 5-10 ARTIŞ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, "Çünkü yaz aylarında olmamız itibarıyla ikinci el araçlarda da bir yüzde 5 - yüzde 10 civarında bir artış gözlemlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat Araba alacaklar dikkat 2

Yaz aylarında talep zaten artarken sıfır araçlarda ÖTV'nin de yükselmesiyle beraber ikinci elde fiyatlar vites yükseltti. Sektördekiler, 1 milyon 200 TL - 1 milyon 300 bin TL civarında olan araçların şu anda 1 milyon 700 bin TL civarına geldiğini belirtti.

Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat Araba alacaklar dikkat 3

2 yıl önce sıfır araçların yok satması fırsatçıları harekete geçirmiş, bayiler aksesuar farkı istemeye başlamış, ikinci elde piyasa sıfırın üzerine çıkmıştı. Ancak bu kez durumun farklı olduğu belirtildi. İkinci el araç piyasasına gelen zammın sebebinin yaz dönemi artan talepler ve sıfır araçlara gelen ÖTV zammı olduğu aktarıldı.

Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat Araba alacaklar dikkat 4

Kayatuzu "Geçtiğimiz Temmuz ayı itibarıyla 0 kilometre araçlarda bir ÖTV düzenlemesi oldu. Bu birçok araca fiyat artışı olarak yansıdı. Dolayısıyla bu da ikinci el piyasasında etkilenmiş olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Sektördekiler, 1 milyon 900 bin TL civarında olan bir aracın da şu anda 2 milyon TL - 2 milyon 100 bin TL civarına kadar çıktığını belirtti. 4-5 milyonluk araçlarda ise aşağı yukarı 1 milyona yakın zam olduğu aktarıldı.

Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat Araba alacaklar dikkat 5

"İKİNCİ EL ARAÇLARA RAĞBET VAR"

Kayatuzu "Tatil, memleket gezileri, düğün, dernek gibi vatandaşımızın araca ihtiyaç duyduğu bir mevsim dönemindeyiz. Dolayısıyla bu dönemde de ikinci el araçlara bir rağbet var" dedi.

Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat Araba alacaklar dikkat 6

Uzmanların, yazın da etkisiyle artışa geçen fiyatların bu seviyede kalmayacağı görüşünde olduğu belirtildi. Tahminleri doğru çıkarsa kampanyalarla birlikte piyasa kısa zamanda yeniden dengelenecek.

Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! İkinci elde de fırsat Araba alacaklar dikkat 7

"EKİM AYI İTİBARIYLA GÖRÜLMEYE BAŞLAYACAKTIR"

Kayatuzu "Her sene, sene sonlarında, Aralık ayında beklenen 0 kilometre kampanyaları bu sene Türkiye'de belki de Ekim ayı itibarıyla görülmeye başlayacaktır. Bu hareketlilik ikinci elde de bir fırsat oluşturacaktır. Doğru aracı doğru fiyata almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erken emekliliğe hak kazanabilirsiniz: 2008 öncesine büyük avantaj!Erken emekliliğe hak kazanabilirsiniz: 2008 öncesine büyük avantaj!
TCDD 80 işçi alımı yapacak! İlan Resmi Gazete'deTCDD 80 işçi alımı yapacak! İlan Resmi Gazete'de

Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araba ÖTV Sıfır araba ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ötv düzenlemesi sıfır araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!

Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!

Plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı

Plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı

Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Araç alacaklar dikkat 'Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! 2. elde fırsat'

Araç alacaklar dikkat 'Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! 2. elde fırsat'

Memur zammı için süreç devam ediyor! 3. toplantı bugün

Memur zammı için süreç devam ediyor! 3. toplantı bugün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.