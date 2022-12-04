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Ekspertiz raporuna güvendi 100 bin TL'den oldu! Onlarca kişi aynı km tuzağına düşüyor

04.12.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternette bütçesine uygun ve kilometresi düşük otomobil bulan bir alıcı, dolandırıcıların tuzağına düştü. Satıcılarla gittiği ekspertizde çıkan rapora güvenen adam 480 bin TL'ye aldığı otomobilin kilometresinin düşürüldüğünü öğrenince şoke oldu. Daha önce onlarca kişiyi tuzağa düşüren çete polis operasyonuyla çökertilirken, talihsiz adam aldığı aracı yaklaşık 100 bin TL zararla satmak zorunda kaldı.

Ekspertiz raporuna güvendi 100 bin TL'den oldu! Onlarca kişi aynı km tuzağına düşüyor

Araba almak isteyen onlarca kişi tuzağına düşüren bir çete Ankara'da polisin başaırılı operasyonuyla çökertildi. Hasarlı araçları satın alan, önce tamir ettirip sonra da kilometrelerini düşürüp internette sattığı tespit edilen çetenin son mağduru ise yaşadıklarını Show Haber'e anlattı.

İnternette bütçesine uygun otomobil arayan bir kişi, hem fiyatı uygun hem de kilometresi düşük bir araç buldu.

İlandaki numarayla irtibata geçen adama "ekspertizdeyiz hemen gel" diyen satıcılar, genç adamla anlaşmaya vardı. Ekspertiz raporuna güvenen talihsiz adam da 480 bin TL ödeyerek aracı satın aldı.

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MESAJLA SORGULADI GÖRÜNCE İNANAMADI

Satın aldığı aracı birkaç gün kullanan adamın, kilometreye bakmak ise sonradan aklına geldi. Mesajla sorguladığında çıkan kilometre rakamını görünce ise inanamadı, başından aşağı kaynar sular döküldü. "Görünce şoke oldum, plakayı yanlış mı sorgulattık diye düşündüm" diyen talihsiz adam, dolandırıldığını anladı.

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KM DOLANDIRICILIĞI YAPAN ÇETE ÇKERTİLDİ

Ulaşmaya çalıştığı satıcılar ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 zanlıdan birinin kilometre düşürdüğü, üçünün de o araçları satmaya çalıştığı tespit edildi.

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KM DÜŞÜRENE 10 YILA KADAR CEZA

Avukat Ömer Bedirhanoğlu, otomobillerde kilometre düşürenlerin 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığını belirtti.

avukat

480 BİN TL'YE ALDI 395 TL'YE SATTI

Mağdur olan araç sahibi ise 480 bin TL'ye aldığı aracı, 395 bin TL'ye sattı.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil dolandırıcı kilometre düşürme

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