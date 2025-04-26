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Elektrikli araç şarj soket sayısı martta yüzde 2,3 arttı

Elektrikli araç şarj soket sayısı martta önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 28 bin 717'ye yükseldi.

Elektrikli araç şarj soket sayısı martta yüzde 2,3 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) marta ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, martta önceki aya göre yüzde 2,13 artışla 2 bin 8 megavat oldu.

Martta toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 2,3 artışla 28 bin 717'ye çıktı. Bu rakam, şubatta 28 bin 79 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj soket sayısı 16 bin 900'e çıkarak yüzde 2,2 artış gösterirken, DC şarj soket sayısı da yüzde 2,3 artarak 11 bin 817'ye yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 16 bin 533, DC şarj soket sayısı ise 11 bin 546 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, şubatta 207 bin 989 olan elektrikli araç sayısı martta 220 bin 258'e ulaştı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
EPDK elektrikli araba
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