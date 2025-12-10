FİNANS

Elektrikli araçlarda oto şarjına kritik ayar! Yer ve saate göre indirim geliyor

Elektrikli araçlar için yeni düzenleme geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde değişikliğe gidiyor. Düzenlemeye göre şirketlerin şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırmasına imkân tanınarak belirli saatlerde veya lokasyonlarda indirim yapılacak.

Cansu Akalp

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye'de şarj altyapısının daha güçlü, erişilebilir ve kullanıcı dostu olması amacıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapılacak.

YOĞUN BİR AVM'DE ARACINI ŞARJ EDEN DAHA YÜKSEK ÖDEYECEK!

Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırmaya imkan tanınarak şirketlerin belirli saatlerde veya lokasyonlarda indirim yapabilmesinin önü açılacak. Böylece büyük ve yoğun bir AVM’de aracını şarj eden bir elektrikli araç sahibi, yüksek talep nedeniyle daha yüksek bir tarifeden ücret öderken daha tenha bir bölgede şarj hizmeti alan kullanıcı daha düşük ücret ödeyebilecek.

Elektrik tüketiminin yoğun olduğu akşam saatlerinde de tarifeler daha yüksek olurken, buna karşılık tüketimin azaldığı gece saatlerinde elektrikli araçlar daha uygun fiyatlarla şarj edilebilecek.

Elektrikli araçlarda oto şarjına kritik ayar! Yer ve saate göre indirim geliyor 1

Ayrıca düzenlemeyle lisanslı şirketlerin belirli bir soket kapasitesine ve coğrafi yaygınlığa sahip olması ve çağırı merkezi zorunluluğu getiriliyor.

Bir diğer düzenlemeyle de 1 Temmuz 2026’dan sonra otoyol ve devlet yollarında kurulacak bütün DC şarj istasyonlarında en az bir adet kredi kartı entegrasyonu zorunlu olacak.

Elektrikli araçlarda oto şarjına kritik ayar! Yer ve saate göre indirim geliyor 1

YÜZDE 85'İN ÜZERİNE ÇIKAN ARAÇLARDA ŞARJ İŞLEMİ SONLANDIRABİLECEK!

Düzenlemeyle batarya doluluğu yüzde 85’in üzerine çıkan araçlarda şarj işlemi sonlandırılabilecek.

