Elon Musk'a Çin şoku! Tesla BYD'nin hızına yetişemiyor, Trump'ın kararı ile dev markanın rotası değişmişti

Çinli ihratçılar, ABD'nin yüksek tarifeleri nedeniyle diğer pazarlara yönelmeye başladı. Buna göre, bu yıl ağustosa kadar Çin’in ABD’ye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %15,5 geriledi. Aynı dönemde AB, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya ihracatı ise sırasıyla %7,7, %14,6, %24,6 ve %6 oranında arttı. İşte detaylar...

Donald Trump'ın ticaret politikasınd değişiklikler yapması üzerine Çin rotasını Güneydoğu Asya ve Avrupa Birliği ülkeleri ile Afrika ve Latin Amerika gibi alternatif pazarlara çevirdi. Ülkenin, Avrupa Birliği bloğuna, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ne ve Afrika’ya yaptığı sevkiyatlar sadece ağustos ayında sırasıyla yüzde 10,4; yüzde 22,5 ve yüzde 26 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE OLAN İHRACATI ARTTI

Bu yılın ağustos ayına kadar olan süreçte ise Çin’in ABD’ye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 geriledi. Buna karşılık aynı dönemde AB, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya ihracatı sırasıyla %7,7, %14,6, %24,6 ve %6 oranında arttı.

DAHA FAZLA PAZARA SAHİP OLMAK İSTİYORLAR

Çinli ihracatçıların, ABD’ye alternatif olarak diğer ülkelerde daha yüksek pazar payı elde etmek için çabaladığı ve bu konuda başarılı oldukları görülüyor.

ABD'nin yaklaşık 5 ay boyunca uyguladığı yüksek tarifelerin dünya ticaretinde Çin'i durduramadığı görülürken; Çin’in bu süreçte 1,2 trilyon dolarlık rekor ticaret fazlasına doğru ilerlediği görülüyor. Çin'in geçen yılki dış ticaret fazlası yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Tariflere rağmen bu yıl ticaret fazlasında %20 gibi yüksek bir oranda artış öngörülüyor.

3 KAT ARTTI

Çin’in dünya pazarında son aylardaki en önemli sektörü ise otomotiv… Çinli elektrikli araç (EV) üreticisi BYD, ağustosta, Avrupa Birliği’ne ihraç ettiği araç sayısını Ağustos 2024’e göre 3 kat artırdı. Böylece BYD, Avrupa pazarında %1,3’lük Pazar payına ulaştı.

Öte yandan ABD’li rakibi Tesla’nın AB’ye satışları ise son 1 yılda %36,6 gibi önemli bir oranda geriledi. AB’deki pazar payı %2’den %1,2 çekilen Tesla, bu alanda Çinli BYD’nin gerisine düştü.

