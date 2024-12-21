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Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla 700 bin aracını geri çağırdı!

21.12.2024 09:18
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Elektrikli otomobil üretiminde önde gelen Tesla, ABD'ye 700 bin aracını geri çağırdı. Dev marka araç çağırmanın nedeni olarak ise, lastik basıncı izleme sistemindeki sorunu gösterdi.

Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla 700 bin aracını geri çağırdı!

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, lastik basıncı izleme sistemindeki sorun nedeniyle yaklaşık 700 bin aracını geri çağırıyor.

TESLA ARAÇLARINI ÇAĞIRYOR

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2024'te üretilen Cybertruck, 2017-2025 yıllarında üretilen Model 3 ve 2020-2025 yıllarında üretilen Model Y araçlarını kapsadığı belirtildi.

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LASTİK BASINCI NEDENİYLE...

Lastik basıncı izleme sistemi uyarı ışığının yanık kalmayabileceği ve sürücüyü düşük lastik basıncı konusunda uyaramayabileceğine işaret edilen açıklamada, yanlış şişirilmiş lastiklerle araç kullanmanın kaza riskini artırdığı vurgulandı.
Açıklamada, geri çağırmadan 694 bin 304 aracın etkilendiği belirtilerek, Tesla'nın sorunun çözümü için uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesini ücretsiz olarak yayınladığı ifade edildi.
AA

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Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Tesla
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