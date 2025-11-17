En çok satan 10 otomobil belli oldu! En ucuzu 1 milyon TL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan ekim ayı verileri, otomobil severlerin en çok hangi modellere ilgi duyduğunu ortaya koydu.
Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre; Rakamlara göre Türkiye’de otomobil satışları ekim ayında %19,87 arttı ve 90 bin 695 adet olarak gerçekleşti.
Geçen ay en çok satılan ilk 10 otomobil modeli şöyle sıralandı:
1-Renault Megane Sedan: 4 bin 753 adet
2-Toyota Corolla: 4 bin 172 adet
3-Volkswagen Taigo: 4 bin 111 adet
4-Fiat Egea Sedan: 4 bin 101 adet
5-Renault Clio HB: 3 bin 851 adet
6-Hyundai i20: 2 bin 802 adet
7-Volkswagen T-Roc: 2 bin 596
8-TOGG T10F: 2 bin 532 adet
9-Citroen C4X: 2 bin 109 adet
10-Toyota C-HR: 2 bin 31 adet
-İlk 2 sırada yerli üretim “sedan” gövde tipi modeller dikkat çekiyor. Megane, zirvedeki yerini koruyor.
-En çok tercih edilen 10 modelden 4’ünün “SUV” gövde tipinde olması da dikkatlerden kaçmıyor.
-Yerli elektrikli TOGG da en çok tercih edilen 10 model arasına sedan modeli T10F ile girmeyi başarıyor.
En çok satan modellerin fiyatları, başlangıç paketleri dikkate alındığında ise şöyle sıralanıyor:
1-Fiat Egea/ 1.4 Fire 95 HP Easy: 999.900 TL
2-Hyundai i20/1.2 MPI 79 PS Jump: 1.262.000 TL
3-Renault Clio/Evolution 1.0 TCe X-Tronic: 1.536.000 TL
4-Renault Megane/Touch 1.3 TCe: 1.699.000 TL
5-Toyota Corolla/1.5 Vision Plus: 1.750.000 TL
6-Citroen C4X/1.2 PureTech: 1.844.000 TL
7-TOGG T10F/V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 TL
8-Volkswagen Taigo/1.0 TSI 95 PS: 1.886.000 TL
9-Toyota C-HR/1.8 Hybrid Flame: 1.995.000 TL
10-Volkswagen T-Roc/1.5 TSI 150 PS: 2.384.000 TL
