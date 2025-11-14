FİNANS

En çok satan araçlar belli oldu! Her 100 satıştan 28'i bir markaya ait

Türkiye’de Ocak'tan Ekim'e kadar 210 bin 414 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşirken, pastadan en büyük payı %28 ile Ford aldı. Otomobilde lider konumda bulunan Fiat ve Renault, hafif ticaride ivme kaybı yaşarken; 2 markanın satışlarını %75’in üzerinde artırması dikkat çekti. İşte en çok satan hafif ticari araç markaları…

Cansu Akalp

Türkiye’de hafif ticari araç satışları bu yılın ilk 10 ayında 210 bin 414 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %7,23’lük yükselişe işaret etti. Sadece ekim ayı dikkate alındığında ise hafif ticari araç satışları 25 bin 454 adedi buldu.

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre ekimde en çok satan ticari araç markaları ve satış adetleri şöyle sıralanıyor:

1-Ford: 7 bin 526 adet

2-Fiat: 4 bin 449 adet

3-Volkswagen: 2 bin 508 adet

4-Opel: 2 bin 437 adet

5-Citroen: 2 bin 130 adet

6-Peugeot: 2 bin 66 adet

7-Renault: Bin 739 adet

8-Toyota: Bin 107 adet

9-Mercedes: 578 adet

10-KG Mobility: 22 adet

OCAK-EKİM 2025'TE EN ÇOK SATANLAR

Bu yılın ilk 10 ayı dikkate alındığında ise en çok satan ticari araç markaları, satış adetleri ve geçen yıla göre satışlarda yaşadıkları değişim oranları şu şekilde:

1-Ford: 59 bin 564 adet (%9,52)

2-Fiat: 34 bin 166 adet (%-17,99)

3-Opel: 20 bin 616 adet (%76,61)

4-Peugeot: 20 bin 139adet (%37,18)

5-Volkswagen: 18 bin 958 adet (%5,97)

6-Citroen: 17 bin 746 adet (%35,87)

7-Toyota: 11 bin 620 adet (%78,00)

8-Renault: 9 bin 82 adet (%-27,71)

9-Mercedes: 7 bin 339 adet (%-3,52)

10-IVECO: 2 bin 985 adet (%14,72)

FORD, ‘TİCARİ’DE FARK ATTI

Otomobil satışlarında geride kalan Ford, ticari araç pazarının açık ara lideri konumunda görünüyor. Toplam ticari araç satışlarından %28,30 pay alan Ford, her 100 satıştan 28’ini tek başına gerçekleştiriyor.

Geçen yıl ocak-ekim döneminde 41 bin 660 adet satış yapan Fiat ise bu yıl satışlarda ivme kaybı yaşasa da ikinci sıradaki yerini koruyor.

Otomobilde lider konumda bulunan Renault, ticaride bu yılın 10 ayında ivme kaybı yaşadı ve listede son sıralarda yer aldı.

Ocak-Ekim 2025 döneminde ilk 10’da yer alan markalardan Opel ve Toyota’nın, satışlarını %75’in üzerinde artırması dikkatlerden kaçmadı.

