En çok satan otomobil listesindeydi! Ucuzluğu ile nam salmıştı: Tarihe karışıyor

Uzun yıllardan beri en ucuz sıfır otomobil modelleri arasında yer alan Hyundai i10'un satışı durduruldu. Hyundai'nin internet sitesi incelendiğinde i10 modeline ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği görüldü. Markanın giriş segmentindeki yeni modeli ise i20 oldu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden biri olan Hyundai i10'un tarihi doluyor. Otomobil pazarında uygun fiyatları ile dikkat çeken i10'un markanın internet sitesinde yer verilmediği görüldü.

İ20 ÖN PLANA ÇIKIYOR

Hyundai Türkiye'nin resmi internet sitesinde "fiyat al" veya "model fiyatları" sekmesine girildiğinde, modelin tanıtımı yapılıyor ama fiyat alma aşamasına gelindiğinde listede i10'un olmaması dikkat çekiyor. Güncel fiyatlandırmada giriş seviyesi olarak i20 modeli öne çıkıyor.

SATIŞLARI DURDURULDU MU?

Hyundai tarafından ise i10 modeli ile ilgili herhangi bir açıklama yok. Hyundai'nin i10 modelinin global ürün gamında yer almasından dolayı satış durdurma kararının geçici bir planlama olabileceği de ihtimaller arasında bulunuyor.

BAYİLER SİPARİŞ ALMIYOR

Sektör kaynaklarına göre, Hyundai bayilerinde i10 için yeni sipariş alınmıyor ve mevcut stokların da tükendiği belirtiliyor. Bazı bayilerde yalnızca geçmiş dönemden kalan sınırlı sayıdaki araçların satıldığı, yeni üretim veya sevkiyat beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

1 MİLYON TL SEVİYESİNDEYDİ

Hyundai i10, son dönemde yaklaşık 1 milyon TL seviyesindeki başlangıç fiyatıyla, Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller arasında yer alıyordu. Modelin satıştan çekilmesiyle birlikte, giriş seviyesi sıfır otomobil seçeneklerinin daha da azaldığı görülüyor.

