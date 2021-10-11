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En çok satılan lüks otomobiller belli oldu! İlk sırada Porsche var

11.10.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomobil pazarında geçen ay spor ve lüks kategorisinde tüm markalardan satış yapılırken, satışlarda 59 adetle Porsche, 16 adetle Jaguar ve 15 adetle Maserati öne çıktı. İşte en çok tercih edilen lüks otomobiller...

En çok satılan lüks otomobiller belli oldu! İlk sırada Porsche var

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, eylülde otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,9 azalarak 57 bin141 adet oldu.

Geçen ay otomobil satışları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408, hafif ticari araç satışları da yüzde 28,9 düşüşle 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

PORSCHE İLK SIRADA

Eylülde spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkati çekti. Geçen ay Türkiye'de lüks ve spor otomobil olarak kabul gören markalar arasında en fazla satışı 59 adetle Porsche gerçekleştirdi. Porsche'u, 16 satışla Jaguar, 15 satışla Maserati ve 5 satışla Lexus takip etti.

Eylülde 3 Lamborghini, 2 Aston Martin ve 1'er adet de Ferrari ile Bentley marka otomobil alıcı buldu.

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9 AYDA FERRARI VE LAMBORGHINI SATIŞLARI 10'U GEÇTİ

Yılın 9 aylık dönemine bakıldığında ise 434 bin 800 adetlik Türkiye otomobil pazarında 482 Porsche, 152 Lexus, 80 Jaguar, 61 Maserati, 24 Aston Martin, 18 Ferrari, 12 Lamborghini ve 9 Bentley satıldı.

Eylülde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 77 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 426 ile Hyundai ve 4 bin 324 ile Renault izledi. VW, 3 bin 256 satışla dördüncü, Dacia da 2 bin 906 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Bu arada, Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39,3 pay olan SUV otomobiller oldu. Böylece SUV otomobil satışları ilk kez sedan otomobil satışlarını geçti. (AA)


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porsche
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