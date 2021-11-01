FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. En fazla otomobil ihracatı yapan il Kocaeli oldu

En fazla otomobil ihracatı yapan il Kocaeli oldu

01.11.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ekim ayında 2 milyar 606 milyon 327 bin dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 607 milyon 589 bin dolarla Kocaeli oldu.

En fazla otomobil ihracatı yapan il Kocaeli oldu

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi 607 milyon 589 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bursa, 544 milyon 251 bin dolarla ikinci ve İstanbul 544 milyon 85 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 502 milyon 677 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 101 milyon 109 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın ekim ayında 2020'nin ekim ayına göre Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 15, Bursa'nın yüzde 35, İstanbul'un yüzde 1 ve Ankara'nın da yüzde 6 azalırken, Sakarya'nın otomotiv ihracatı yüzde 12 artış gösterdi.

İHRACAT PAZARINDA ALMANYA İLK SIRADA

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen ay 352 milyon 730 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 286 milyon 636 bin dolarla Fransa ve 261 milyon 113 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya, 236 milyon 123 bin dolarla dördüncü ve İspanya da 164 milyon 259 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 77 milyon 230 bin dolar, Rusya Federasyonu'na ise 66 milyon 360 bin dolar ve İrlanda'ya da 28 milyon 828 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

İRLANDAYA İHRACAT ARTTI

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre İrlanda'ya otomotiv ihracatında yüzde 89 ve Rusya Federasyonu'na da yüzde 32'lik artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 13, Fransa'ya yüzde 16, Birleşik Krallık'a yüzde 6, İtalya'ya yüzde 19 azalırken, İspanya'ya ihracatı ise Ekim 2020 seviyesinde gerçekleşti. (AA)

TOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı: Hız kesmeden devam ediyoruzTOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı: Hız kesmeden devam ediyoruz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştıTOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
Yüzde 25 oranında düştü!Yüzde 25 oranında düştü!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Sosyal medyadan liste paylaşıp duyurdu: Alkole zam geldi

Sosyal medyadan liste paylaşıp duyurdu: Alkole zam geldi

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!

Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!

Bir bankanın daha uygulaması çalışmıyor!

Bir bankanın daha uygulaması çalışmıyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.