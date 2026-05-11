Trafikte her an karşılaşabileceğiniz maddi hasarlara karşı bütçenizi korumanın en etkili yolu, kapsamlı bir kasko poliçesine sahip olmaktır. Sürücülerin arama motorlarında en çok yanıt aradığı "Benim aracım için en iyi kasko şirketi hangisidir?" sorusunun objektif ve somut bir cevabı bulunmaktadır: En iyi kasko; geniş yetkili servis ağına sahip, hasar ödeme sürecini şeffaf ve hızlı yürüten, ikame araç (yedek araç) desteğini anında sağlayan ve muafiyetsiz teminatlar sunan şirkettir.

Sadece en ucuz primi sunan değil, ihtiyaç anında poliçedeki taahhütlerini eksiksiz yerine getiren Allianz kasko, Anadolu Sigorta kasko, Axa kasko, AkSigorta kasko ve Sompo kasko gibi kurumlar 2026 yılında sektörün öncüleri konumundadır. Bu şirketler arasında karşılaştırma yaparken doğru verilere odaklanmak, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçer.

EN İYİ KASKO ŞİRKETİ NASIL SEÇİLİR? SATIN ALMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

Yüzlerce farklı teminat ve fiyat seçeneği arasından doğru kasko poliçesini bulmak karmaşık görünebilir. Kasko seçimi sürecini tamamen objektif, ölçülebilir ve bütçe/risk analizi üzerine inşa etmek gerekmektedir.

KASKO İLE TRAFİK SİGORTASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Pek çok sürücü tarafından birbirine karıştırılan bu iki sigorta türünün temel işlevleri tamamen farklıdır:

Trafik Sigortası: Karayolları Trafik Kanunu gereği yaptırılması yasal olarak zorunludur. Olası bir kazada sadece karşı tarafa (üçüncü şahıslara) veya kamu mallarına verilen maddi/bedeni zararları karşılar. Kendi aracınızın hasarını ödemez.

Kasko Sigortası: İsteğe bağlı olarak yaptırılır. Aracınızın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşacak hasarlarını (kendi kusurunuz olsa dahi poliçe şartlarına göre) güvence altına alır. Kendi aracınızın onarım masraflarını öder.

KISMİ KASKO MU, TAM KASKO MU? HANGİSİ SİZİN İÇİN DOĞRU?

Kasko sigortaları içerdikleri teminatlara göre 2026 yılı standartlarında genellikle dört ana kategoriye ayrılır:

Dar Kasko: Yalnızca ana teminatlardan (çarpışma, hırsızlık, yanma) bir veya birkaçını içeren, en temel ve ekonomik poliçedir.

Standart Kasko: Tüm ana teminatları kapsayan, en yaygın kullanılan poliçe türüdür.

Genişletilmiş Kasko: Ana teminatlara ek olarak; doğal afetler, terör olayları, kemirgen hayvan zararları ve yurt dışı teminatı gibi ek riskleri de kapsayan geniş modüllü sözleşmelerdir.

Tam (Full) Kasko: İlgili yasal mevzuatta yer alan tüm ana ve ek teminatların eksiksiz olarak poliçede yer aldığı, herhangi bir muafiyetin (sigortalının ödemesi gereken pay) bulunmadığı en üst düzey koruma paketidir.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ KASKO ŞİRKETLERİ - 2026 GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

Türkiye oto sigorta pazarı, güçlü finansal altyapıya sahip yerel ve global şirketlerin yoğun rekabet ettiği bir alandır. Müşteri memnuniyeti, servis ağı ve hasar yönetim süreçleriyle öne çıkan kurumlar şu şekildedir:

Allianz Sigorta

Global ölçekte faaliyet gösteren marka, Türkiye pazarında kasko branşında lider konumdaki kurumlardan biridir. Geniş bir anlaşmalı yetkili oto servis ağına sahiptir. Özellikle orijinal parça güvencesi ve hızlı eksper atama süreçleriyle Allianz kasko ürünleri, farklı müşteri segmentlerine yönelik modüler (kişiselleştirilebilir) poliçeler sunmaktadır.

Telefon numarası: 0850 399 99 99

Anadolu Sigorta

Türkiye'nin ilk ulusal sigorta şirketlerinden biri olarak kurulan Anadolu Sigorta, "Birleşik Kasko" ve "Marka Kaskosu" gibi ürünleriyle sektörde faaliyet göstermektedir. Geleneksel acente ağının yanı sıra dijital kanalları da aktif kullanan şirket, Anadolu Sigorta kasko poliçelerinde cam kırılmasından mini onarıma kadar geniş bir teminat yelpazesi barındırmaktadır.

Telefon numarası: 0850 724 0850

Axa Sigorta

Uluslararası sigorta ağına sahip olan şirket, bireysel araç sahiplerine yönelik "Maksimum Kasko" ürünüyle sektörde yer almaktadır. Hasar anında hızlı müdahale ekipleri, geniş çekici ağı ve mobil uygulama üzerinden hasar takibi gibi dijital çözümleriyle Axa kasko, araç güvenliğini üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.

Telefon numarası: 0850 250 99 99

AkSigorta

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olarak faaliyet gösteren marka, yenilikçi oto ürünleri ve dijital odaklı stratejileriyle öne çıkmaktadır. Kasko branşında rekabetçi fiyatlandırma politikaları uygulayan şirket, kolay okunabilir poliçeler ve yapay zeka destekli hasar tespit sistemleri üzerine yatırımlar yapmaktadır. AkSigorta kasko poliçeleri, özellikle genç ve hasarsız sürücüler için avantajlı primler sunabilmektedir.

Telefon numarası: 444 27 27

Sompo Sigorta

Japon sermayeli sigorta devi, Türkiye pazarında özellikle oto kasko ve trafik branşlarındaki agresif büyümesiyle dikkat çekmektedir. Sompo kasko teklifleri, esnek fiyatlandırma algoritması sayesinde bütçe dostu seçenekler arayanlar için sıkça tercih edilmektedir. Şirket, anlaşmalı özel servis (tamirhane) ağının genişliği ile öne çıkar.

Telefon numarası: 0850 250 81 81

HASAR ÖDEME HIZI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE GÖRE EN İYİ ŞİRKETLER

Bir sigorta şirketinin kalitesi poliçeyi satarken değil, hasar anında ortaya çıkar. 2026 yılında Şikayetvar ve bağımsız tüketici platformlarının verileri incelendiğinde; hasar dosyası açıldıktan sonra eksperi hızlıca yönlendiren, onarım sürecini şeffaf yürüten ve aracın onarım bedelini servise/kişiye yasal süreler içinde (ortalama 3-7 iş günü) ödeyen güçlü reasürans altyapısına sahip şirketler en yüksek memnuniyet oranlarına sahiptir.

FİYAT-TEMİNAT DENGESİ EN İYİ KASKO TEKLİFLERİ

Sadece ucuz olduğu için alınan bir poliçe, muafiyetleri nedeniyle hasar anında hiçbir işe yaramayabilir. Fiyat-teminat dengesi en iyi olan poliçeler; riskleri %100 kapsayan, ancak kullanıcının ihtiyacı olmayan ekstra hizmetleri (örneğin kaskoda yurt dışı teminatı veya lüks segment ikame araç) çıkararak primi düşürmesine olanak tanıyan esnek yapılı poliçelerdir.

DİJİTAL VE UYGULAMA ÜZERİNDEN HİZMET SUNAN KASKO ŞİRKETLERİ

Mobil teknolojileri iş süreçlerine entegre eden şirketler, hasar anında tek tuşla çekici çağırma, fotoğraf yükleyerek hasar dosyası açma ve ikame araç talebini uygulama üzerinden iletme kolaylığı sağlar. Bu alanda Axa Sigorta (Axa Fit) ve Allianz Sigorta (Allianz'ım) gibi şirketler 2026 yılında dijital müşteri deneyiminde öne çıkmaktadır.

KASKO POLİÇESİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 5 KRİTER

Sözleşme aşamasında dikkat edilecek temel hususlar, kaza sonrasında sürpriz yaşamamanızı garantiler.

MUAFİYET TUTARI, ASİSTANS HİZMETİ VE YEDEK ARAÇ DESTEĞİ

Muafiyet Oranları: Belirli bir orana (%1, %2 gibi) veya tutara kadar olan hasarların sigortalı tarafından ödenmesini şart koşan maddelerdir. Primleri düşürür ancak küçük çaplı çizik/göçük hasarlarında koruma sağlamaz.

İkame (Yedek) Araç Hizmeti: Aracınız servisteyken verilecek yedek aracın süresi (7 gün, 15 gün veya limitsiz) ve segmenti (B segment, C segment) poliçede açıkça belirtilmelidir.

Asistans Hizmetleri: Ücretsiz çekici, çilingir, lastik değişimi ve konaklama gibi yan hizmetlerin kapsamı kasko poliçesinin değerini artırır.

Servis Klozu: Aracınızın yalnızca "Anlaşmalı Özel Servislerde" mi yoksa "Yetkili Marka Servislerinde" mi onarılacağı, kasko primini doğrudan etkileyen en önemli maddedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM): Trafik sigortanızın limitlerinin yetmediği büyük kazalarda (örneğin lüks bir araca çarptığınızda) karşı tarafın masraflarını ödeyen teminattır. 2026 yılında İMM limitinin "Sınırsız" olarak seçilmesi uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir.

KASKO FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ARAÇ YAŞI, MODEL VE KULLANIM

Kasko şirketleri 2026 yılında yapay zeka destekli aktüerya hesaplamaları yapmaktadır. Aracın piyasa değeri (kasko değeri), yaşı, markanın kaza istatistikleri, yedek parça bulunabilirliği, ruhsat sahibinin yaşı ve geçmiş hasarsızlık kademesi fiyatı belirleyen temel faktörlerdir.

KASKO FİYATLARI: 2026 ARAÇ BAZLI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Enflasyon oranları, yedek parça kur maliyetleri ve işçilik ücretlerindeki artışlar kasko fiyatları 2026 verilerini doğrudan etkilemiştir.

Aşağıdaki tablo, İstanbul plaka, hasarsızlık indiriminin orta kademesinde olan 35 yaşındaki bir sürücü için "Genişletilmiş Kasko" konseptinde oluşturulmuş tahmini piyasa ortalamalarını yansıtmaktadır:

Segment 2026 Ortalama Kasko Primi B Segmenti Hatchback Araçlar 14.500 TL - 22.000 TL C Segmenti Sedan Araçlar 18.000 TL - 28.500 TL C-SUV Segmenti Araçlar 25.000 TL - 38.000 TL D Segmenti ve Premium Sedan Araçlar 45.000 TL - 75.000 TL Elektrikli Araçlar (EV) 35.000 TL - 65.000 TL

(Not: Tablodaki fiyatlar 2026 yılı itibarıyla TAHMİNİ ortalama piyasa araştırması verileridir, kesinlik taşımaz. Sürücünün hasar geçmişine (TRAMER) göre fiyatlar %50'ye kadar artabilir veya düşebilir.)

SIFIR ARAÇ İLE İKİNCİ EL ARAÇ İÇİN KASKO FİYAT FARKI

Sıfır kilometre araçların piyasa değerleri çok yüksek olduğu için primleri nominal olarak yüksektir; ancak kasko şirketleri sıfır araçlara "Yeni Değer Klozu" (aracın çalınması veya pert olması durumunda sıfır bedelinin ödenmesi) ekledikleri için risk oranını daha farklı hesaplar. 10 yaş üzeri ikinci el araçlarda ise parça yıpranması ve kaza riski istatistiksel olarak daha yüksek kabul edildiği için kasko yaptırmak (veya şirketlerin onay vermesi) daha maliyetli ve zor olabilmektedir.

EN UCUZ KASKOYU BULMAK İÇİN FİYAT KARŞILAŞTIRMA REHBERİ

Karşılaştırma siteleri üzerinden veya acenteler aracılığıyla online teklif almak, aynı anda 10'dan fazla kasko şirketinin fiyatını tek ekranda görmenizi sağlar. Ancak "en ucuz kaskoyu" bulmak için yetkili servis yerine özel servis seçeneğini işaretlemek veya orijinal parça yerine eşdeğer parça klozunu kabul etmek gerekmektedir.

KASKO HASARI NASIL BİLDİRİLİR? ADIM ADIM REHBER

Bir kaza anında sigorta şirketinin hasarı sorunsuz karşılaması için prosedürlerin eksiksiz uygulanması yasal bir zorunluluktur.

KAZA ANINDA YAPILMASI GEREKENLER: BELGE, FOTOĞRAF VE BİLDİRİM

Güvenlik ve Fotoğraflama: Araçların yerini değiştirmeden önce, kazayı farklı açılardan ve plakalar görünecek şekilde fotoğraflayın/videoya alın. Tutanak Tutulması: Karşı taraf ile "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı"nı eksiksiz doldurun. Tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası poliçe fotoğraflarını karşılıklı alın. Karşı taraf alkollüyse, ehliyetsizse veya kamu malına zarar verildiyse tutanak tutmak yerine trafik polisini (veya jandarmayı) çağırın. İhbar Süreci: Kasko şirketinizin (veya acentenizin) müşteri hizmetlerini arayarak veya mobil uygulaması üzerinden hasar ihbarını gerçekleştirin. Çekici talebini bu esnada iletin.

HASAR SÜRECİ KAÇ GÜNDE TAMAMLANIR? ŞİRKET BAZLI SÜRE REHBERİ

Araç anlaşmalı servise çekildikten sonra sigorta şirketi bağımsız bir eksper atar. Eksperin hasar tespiti yapıp şirkete raporlaması ortalama 2-3 iş günü sürer. Şirketin onarımı onaylaması ve yedek parçaların tedarik süreciyle birlikte standart bir hasarın onarım süreci ortalama 7 ila 15 gün arasında tamamlanmaktadır. Pert (tam hasar) durumlarında ise mutabakat süreci 3 haftayı bulabilmektedir.

SSS: KASKO ŞİRKETLERİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Arama motorlarında tüketicilerin oto sigortacılık süreçleriyle ilgili en çok yanıt aradığı soruları objektif verilerle yanıtladık.

EN İYİ KASKO ŞİRKETİ HANGİSİ? 2026 KULLANICI DEĞERLENDİRMELERİ

Oto sigortalarında tüm sürücü profilleri için geçerli olan tek bir "en iyi" şirket bulunmamaktadır. Ancak 2026 verilerinde poliçe kapsamının genişliği, İMM limitlerindeki cömertliği ve hasar onarım hızı ile Allianz, Anadolu Sigorta ve Axa Sigorta; fiyat rekabeti ve dijital kolaylık açısından ise AkSigorta ve Sompo Sigorta kullanıcı değerlendirmelerinde ön plana çıkmaktadır.

KASKO YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Hayır. Trafik sigortasından farklı olarak kasko sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluk değildir. Ancak banka taşıt kredisi kullanılarak alınan araçlarda, kredi vadesi bitene kadar banka (dain-i mürtehin olarak) kasko yapılmasını zorunlu tutmaktadır.

KASKO SİGORTASINI İPTAL ETTİRİRSEM PARA İADESİ ALABİLİR MİYİM?

Aracınızı satmanız durumunda kasko poliçenizi iptal ettirebilirsiniz. Sigorta şirketi, poliçenin kullanılmış olan günlerinin primini keserek, kalan (kullanılmamış) günlerin prim tutarını kredi kartınıza veya banka hesabınıza gün esasıyla iade etmektedir.

