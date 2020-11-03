En ucuz arabalar açıklandı... Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelledi!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı.
Kasım ayı ile birlikte bazı kurumsal bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Kasım en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı...
Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da artmaya başladı. 2020 Kasım ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Ekim ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Kasım ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka Kasım ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Kasım ayındaki uygun araba modellerini derledik.
Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların kasım ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor. Bazı markalar da fiyatlarını döviz kuruna göre güncelliyor.
Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira
BMW 118i 421 bin 400 lira
Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira
Dacia Sandero 159 bin 900 lira
Fiat Egea 113 bin 900 lira
Honda Civic 231 bin 200 lira
Jeep Renegade 289 bin 450 lira
KIA Picanto 162 bin 800 lira
Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira
Mercedes A180 386 bin lira
Peugeot 301 191 bin lira
Renault Clio 137 bin 900 lira
Seat Ibiza 170 bin lira
Ssangyong Korando 325 bin lira
Suzuki Swift 216 bin 900 lira
Toyota Corolla 180 bin 100 lira
Volkswagen Polo 176 bin 800 lira
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