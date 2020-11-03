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En ucuz arabalar açıklandı... Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelledi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.11.2020 13:14 | Son Güncelleme

ÖTV zammına ek olarak birlikte ikinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. En uygun sıfır arabaları araştıran vatandaşlar kasım ayı sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki Kasım ayında hangi arabalar daha uygun? İşte otomotiv firmalarının güncellediği, kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

En ucuz arabalar açıklandı... Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları! Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelledi!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı.
Kasım ayı ile birlikte bazı kurumsal bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Kasım en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı...

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DÖVİZ KURU EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN KASIM FİYATLARINI ARTIRDI!

Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da artmaya başladı. 2020 Kasım ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Ekim ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Kasım ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka Kasım ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Kasım ayındaki uygun araba modellerini derledik.

İşte 2020 Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

KASIM AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların kasım ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor. Bazı markalar da fiyatlarını döviz kuruna göre güncelliyor.

audi logo

Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira

bmw

BMW 118i 421 bin 400 lira

citroen

Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira

dacia

Dacia Sandero 159 bin 900 lira

fıatt

Fiat Egea 113 bin 900 lira

honda

Honda Civic 231 bin 200 lira

jeep

Jeep Renegade 289 bin 450 lira

kia

KIA Picanto 162 bin 800 lira

land rover

Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira

mersedes benz

Mercedes A180 386 bin lira

peugeot

Peugeot 301 191 bin lira

reneult logo

Renault Clio 137 bin 900 lira

seat

Seat Ibiza 170 bin lira

ssangyong

Ssangyong Korando 325 bin lira

suzuki

Suzuki Swift 216 bin 900 lira

toyota logo

Toyota Corolla 180 bin 100 lira

volswagen

Volkswagen Polo 176 bin 800 lira


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